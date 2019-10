Salon de manucure: un décès, un policier dans le coma et plein de questions

NEW YORK | Une simple intervention policière dans un salon de manucure de New York a tourné au vinaigre vendredi lorsqu’un policier a été gravement blessé et un homme abattu dans le quartier résidentiel de Brownsville.

Tout a commencé en fin d’après-midi lorsqu’un mendiant s’est présenté devant le commerce pour réclamer l’accès aux toilettes. Il a fini par uriner sur le sol, ce qui a sans doute valu un appel à la police.

Deux agents sont arrivés ensuite sur place, un plus expérimenté et un autre de 21 ans. Lorsqu’ils ont voulu arrêter l’homme, il a résisté.

C’est à ce moment-là qu’un autre homme est arrivé dans le local pour confronter les policiers. Selon le New York Post, il s’agit d’un vendeur de tee-shirts souffrant de schizophrénie et de troubles bipolaires. Il a été identifié comme Kwesi Ashun, 33 ans.

Lors de l’affrontement, ce dernier a saisi une chaise en métal et l’a jeté à la tête du policier expérimenté, a fait savoir la police. L’autre policier a essayé de maîtriser en vain l’assaillant avec son pistolet Taser. C’est finalement son collègue, blessé qui a fini par ouvrir le feu. Il a tiré six fois sur Kwesi Ashun, l’atteignant au moins une fois à la tête. Transporté à l’hôpital, il a succombé à ses blessures. Samedi matin, le policier était toujours dans le coma.

La nouvelle s’est rapidement répandue et plusieurs résidents du quartier se sont rendus sur place pour exprimer leur mécontentement.