Scène d’un couple heureux avec Andrea et Luc

Ringo Starr

Soyons bref : le Beatles mal-aimé livre un 20e album malheureusement oubliable. Imaginez, Starr arrive à rendre Grow Old With Me, une reprise de Lennon interprétée ici avec McCartney, flasque et beige. Pour le reste, c’est du Ringo : du rock et des textes d’une autre époque. Pas qu’on s’attendait à ce que la légende vivante se réinvente ou se lance dans l’électro punk pour l’occasion, mais What’s My Name s’avère tout de même une déception tant Starr s’entête à demeurer dans ses pantoufles. Pour les fans seulement (et encore là...).