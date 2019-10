Un appel à l'aide pour sa fille dans le coma

Atterré par les blessures graves qu’a subi sa fille lors d’un accident de voiture samedi dernier, un père de famille lance une collecte de fonds pour pouvoir rester à son chevet.

La voiture dans laquelle Anika Saint-Hilaire et trois de ses amis se trouvaient, le 19 octobre dernier, a fait une sortie de route, à Chambord, au Lac-Saint-Jean. Depuis, la jeune fille de 14 ans se trouve dans le coma à l’hôpital de Chicoutimi et doit subir de nombreuses opérations, dont une pour la reconstruction de son visage. Elle pourrait très bientôt être transférée au CHU Sainte-Justine, à Montréal.

« Elle aura très certainement des séquelles à vies et je n’ai pas l’intention de la placer dans un centre. Je vais probablement devoir m’en occuper le reste de ses jours », a raconté au Journal le père d’Anika, Éric Saint-Hilaire, d’un ton émotif.

Il prévoit déjà devoir adapter sa maison aux futurs handicaps de sa fille.

Une communauté soudée

Alors que sa femme a dû demander un congé sans solde pour s’occuper de leur fille et étant lui-même sans emploi, M. St-Hilaire a décidé de demander l’aide de la population. Dans une collecte de fonds lancée le 22 octobre dernier, plus de 13 000 ont déjà été offerts par près de 400 donateurs pour permettre à la famille de rester au chevet de leur fille et de s’occuper de leurs quatre autres enfants.

« Je n’en reviens pas de voir la solidarité des Québécois dans une situation aussi difficile. Je ne me doutais pas qu’on était capable de se tenir aussi fort que ça », a indiqué le père de famille qui doit parcourir régulièrement le trajet de deux heures qui sépare son domicile à Saint-Félicien de l’Hôpital de Chicoutimi depuis le sombre incident.

Malgré toute la reconnaissance qu’il a pour sa communauté pour l’appui et les dons qui lui sont offerts, M. Saint-Hilaire n’a qu’un souhait :

« Je veux juste que ma fille se réveille. L’argent ne servira à rien si elle ne se réveille pas. »

Des quatre jeunes blessés lors de l’accident, seulement Anika et le conducteur du véhicule sont toujours dans un état critique. Aux dernières nouvelles la fatigue serait la cause de la sortie de route du véhicule selon la Sûreté du Québec.

Marche de l’espoir

Pour soutenir les adolescents qui ont été blessés dans l’accident et leur famille, la municipalité de Saint-Félicien a décidé d’organiser une marche le 2 novembre prochain. L’activité prendra place à la polyvalente des Quatre-Vents, l’école secondaire fréquentée par Anika Saint-Hilaire et ses amis, et des dons seront récoltés.

Un « Brunch de solidarité musical » se tiendra également à la polyvalente le lendemain.