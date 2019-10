Un nationaliste à la croisée des chemins

Ces regards croisés permettent notamment de mettre en lumière les réactions – diamétralement opposées – des fédéralistes et souverainistes à sa déclaration post-Meech. « [...] quoi qu’on dise et quoi qu’on fasse, le Québec est, aujourd’hui et pour toujours, une société distincte, libre et capable d’assurer son destin et son développement », avait alors affirmé le premier ministre libéral au Salon bleu, après le rejet des conditions du Québec pour réintégrer la Constitution canadienne.