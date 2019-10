Roch Voisine et Yves Décary: une complicité à l’épreuve du temps

Roch Voisine et Yves Décary ont commencé à écrire des chansons ensemble il y a 30 ans, à une époque où ils s’échangeaient des bouts de textes par fax. Leur prolifique union a fait naître des succès monstres comme Darlin’, Avant de partir et La légende Oochigeas. Les complices se sont retrouvés pour apporter un peu de fraîcheur à l’album 10e anniversaire d’Americana.

Roch Voisine nous donne rendez-vous dans un restaurant de la Petite-Italie, à Montréal, pour nous parler de la célébration des dix ans du projet country folk Americana, trilogie qui s’est écoulée à 250 000 exemplaires et qui connaît une deuxième vie avec un nouvel album et une tournée.

Le chanteur est accompagné de son complice des premiers jours, le parolier Yves Décary. La conversation s’articule rapidement autour de souvenirs.

Yves Décary, qui a aussi écrit pour Julie Masse, Mario Pelchat et Joe Bocan, a été parachuté dans la carrière de Roch Voisine en 1989, alors qu’Hélène commençait tout juste à grimper dans les palmarès. Il fallait créer un album «dans l’urgence».

«Yves était déjà un spécialiste et on savait qu’il allait écrire des chansons qui allaient accrocher. Moi, je n’avais jamais écrit en français de ma vie. Ça m’avait pris un mois pour écrire Hélène. C’était efficace, mais ce n’était pas un grand texte!» se remémore le chanteur en riant.

Les deux créateurs se sont aussi mis à traduire des chansons de l’anglais vers le français, et en ont fait en quelque sorte «une signature», soutient Roch Voisine. On pense entre autres au succès I’ll Always Be There, devenu Je te serai fidèle. «Notre grosse recette qui a marché fort, c’était ça», dit-il, tout en faisant l’éloge du talent de son complice pour traduire en français tout en gardant la musicalité des textes anglophones.

Chanson pour son fils

Roch Voisine et Yves Décary ont aussi fait équipe pour l’ambitieux projet Americana, une «idée folle» née dans la tête d’un producteur français il y a une décennie, en mélangeant les deux langues dans certains des plus grands classiques des années 1950, 1960 et 1970.

En plus d’un duo avec Isabelle Boulay sur Crying, deux nouvelles chansons originales figurent sur l’album anniversaire, lancé vendredi. Roch Voisine a dépoussiéré Come To Me, une pièce écrite à Nashville il y a 25 ans. Avec l’aide d’Yves Décary, on a droit à une version francophone, complètement différente, une ballade dans laquelle il s’adresse à son fils de 15 ans.

«Roch a eu l’idée d’un thème qui nous ralliait tous les deux, relate M. Décary. J’ai un fils de 22 ans. C’est drôle parce qu’on a écrit ensemble La berceuse du petit diable et à cette époque, on n’avait pas d’enfants. Cette chanson-là, c’est un peu comme la suite. C’est ce que j’aime avec Roch : avec lui, je n’ai jamais eu à changer qui je suis.»

Nouvelle tournée

Cette année, Roch Voisine s’est plu à jongler entre les projets comme Forever Gentleman, sa tournée acoustique, et le retour de son projet country.

La «folie» pour Americana l’avait amené à donner plus de 200 spectacles entre 2010 et 2012. Il avoue avoir mis fin à la tournée parce qu’il était «un peu tanné, dit-il. Mais on attendait un chiffre rond pour repartir».

C’est au printemps 2020 qu’il reprendra la route avec six musiciens et une nouvelle mouture qui comprendra plusieurs classiques du country qui avaient été écartés du projet initial, comme des pièces de Kenny Rogers.

Plus de gars dans les salles

Roch Voisine ne cache pas que l’aventure Americana lui permet de chanter autre chose que les succès qu’il traîne depuis deux, trois décennies, en faisant revivre les Roy Orbison, Elvis, Neil Young et Johnny Cash.

«Je dis souvent en concert que faire un projet comme ça, ça permet de sortir de soi-même», explique-t-il.

Il ajoute qu’Americana aura eu beaucoup d’impact sur sa carrière. «Ç’a complètement changé la démographie de mes salles. Il y a beaucoup plus de gars qui viennent me voir aujourd’hui en spectacle, grâce à ça», se réjouit-il.

► Le 4e album Americana est en vente maintenant. Les dates de la tournée sont sur le site rochvoisine.com.