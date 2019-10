Une polyvalente qui a dit non aux cours magistraux

« À faire toujours la même chose, on obtient toujours les mêmes résultats. [...] Les cours magistraux de 75 minutes, je leur ai dit de mettre une croix là-dessus, on n’en veut plus », raconte M. Pouliot.

« On a ensuite fait de multiples rencontres de personnel, même s’ils venaient de matières différentes. On a voulu sortir du cadre solitaire de l’enseignement traditionnel pour que chacun partage son expertise. »

« Rapidement, quand on voit un élève en voie d’être échappé, bang, on lui colle un mentor. C’est possible de faire des approches personnalisées même si on est une grande école », clame Richard Pouliot, heureux de voir que, comme les pratiques en éducation, son école évolue.