Victoire du Rouge et Or qui écarte le Vert & Or des séries éliminatoires

SHERBROOKE | Le Rouge et Or de l’Université Laval a disposé du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke par la marque de 35-10 dans un match disputé samedi après-midi en Estrie devant 4192 spectateurs.

Déjà assuré de terminer au premier rang, le Rouge et Or complète la saison avec une fiche de sept victoires et un revers. Quant au Vert & Or, la défaite les écarte des séries éliminatoires. Les protégés de Mathieu Lecompte terminent la saison avec un dossier de deux gains et six revers. Laval accueillera les Stingers de Concordia ou McGill en demi-finale, samedi prochain.

Sur une course de 40 verges en fin de match, Philippe Lessard-Vézina a réussi le dernier majeur du match. La défensive du Rouge et Or n’a concédé que 97 verges.

Troisième quart

Sur la première série du 3e quart, Thomas Bolduc a lancé sa première interception en carrière. Gabriel Côté a réussi le larcin et il a effectué un retour de 47 verges pour le touché qui réduisait l’écart à 18-10.

Le Rouge et Or a répliqué dès la série suivante. Utilisé comme quart-arrière sur le jeu précédent pour convertir un 3e essai et un, le centre arrière Félix Garand-Gauthier

a capté une passe de 47 verges pour le majeur.

David Côté a ajouté un 4e placement pour porter le pointage 28-10 après trois quarts.

Première demie

Le Rouge et Or a dominé la première demie en ne cédant que cinq premiers essais au Vert & Or, mais a été mesure d’inscrire un seul touché. Sur une passe de six verges de Thomas Bolduc tôt au deuxième quart, l’ailier espacé Marc-Antoine Pivin a réussi son premier majeur de la saison.

Bolduc et Pivin sont une combinaison toute sherbrookoise. Natifs de Sherbrooke, ils y ont disputé tout leur football scolaire et collégial.

Les autres points du rouge et Or ont été le fruit du travail de David Côté qui a réussi trois placements en quatre tentatives. Le Vert & Or a inscrit ses seuls points sur un placement de 36 verges de Louis Tardif avec 11 secondes à la demie.