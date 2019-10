[VIDÉO] Feux de forêt : l’évacuation terrifiante d’une famille captée

Une famille californienne qui a évacué à la dernière minute leur résidence vendredi, en Californie, se souviendra longtemps des moments terrifiants qu’elle a vécus, preuve à l’appui.

La caméra de surveillance placée sur la sonnette de leur résidence a tout capté de leur fuite in extremis, alors que l’immense brasier s’approchait très rapidement, à Canyon County.

Becky Ibarra et ses deux enfants se sont précipités pour ranger leurs effets personnels dans leur VUS, alors que les flammes devenaient toujours plus grandes et plus menaçantes.

Pendant qu’ils se préparaient à partir, un homme les avertit qu’ils doivent quitter sur-le-champ.

«Le ciel était noir, alors je savais que cela arriverait rapidement et je voulais m'en sortir», a déclaré la mère de famille à KTLA5 News.

Malgré les moments d’angoisse, elle a tenté de rester calme «pour les enfants».

En quittant précipitamment, la mère de famille a arrêté chez un voisin pour récupérer leur chien, ce qu’elle a réussi à faire.

Son mari, Ben Ibarra, était au travail lorsque tout s’est passé.

Il a expliqué qu’il s’était précipité chez lui pour aider, mais qu'on lui était interdit d'entrer dans le quartier.

«Ma femme a fait un travail incroyable en prenant soin de garder tout le monde calme.»

Vendredi, le feu autour de leur maison s'est éteint et le père de famille a été en mesure de revenir examiner les dégâts. Heureusement, leur maison était intacte.

Encore des milliers d'évacuations

Quelque 50 000 personnes ont été sommées d'évacuer samedi au nord de San Francisco, en Californie, où les autorités redoutaient que les vents violents attendus dans la soirée n'attisent encore l'incendie qui fait rage depuis plusieurs jours dans cette zone.

Le «Kincade Fire» dévore la région viticole du comté de Sonoma près de San Francisco depuis mercredi soir. Plus de 2 000 pompiers, appuyés par une vingtaine de bombardiers d'eau et une centaine de camions de pompiers, tentaient de circonscrire ce feu samedi.

Il s'étendait samedi matin sur environ 10 300 hectares et n'était contenu qu'à 10%. Il a détruit au moins 49 bâtiments, selon les dernières annonces du Cal Fire, le service des pompiers californien, et en menace quelque 23 500 autres.

Encore des milliers d’évacuations

