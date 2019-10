Visites libres: bienvenue chez-vous!

Vous vendez votre maison et vous désirez organiser des visites libres pour la rendre davantage visible et disponible sur le marché. Voici quelques précautions à prendre avant d’ouvrir votre porte aux visiteurs.

Nettoyez et aérez!

Vous voulez mettre votre résidence en valeur? Faites le ménage! Passer l’aspirateur et nettoyer les toilettes sont des tâches primordiales, mais n’oubliez pas de ranger vos fonds de tiroirs et vos garde-robes oubliées au sous-sol! Les acheteurs qui s’intéressent vraiment à votre maison ne se gêneront pas pour ouvrir les placards et regarder un peu partout. Une maison propre et rangée signifie qu’on en prend soin. Jetez tous les objets inutiles, ouvrez les fenêtres pour changer l’air un peu et vissez la porte de votre chambre qui grince depuis le printemps dernier! Tous les petits gestes comptent et peuvent faire une grande différence lors de ces visites...

Rangez vos objets précieux

Même si votre courtier est présent durant cette activité, vous ouvrez tout de même votre maison à des étrangers: ne laissez pas trainer vos objets de valeur. Rangez votre cellulaire, votre tablette électronique, vos bijoux, votre chéquier et votre passeport en lieu sûr. Vos médicaments devraient être bien dissimulés dans votre armoire à pharmacie. Les clés, ainsi que les télécommandes ne devraient pas non plus être visibles. Par mégarde, quelqu’un pourrait les déplacer ailleurs dans la maison. Vous ne voulez pas vous retrouver lundi matin, à la course, en train de chercher les clés ouvrant la porte du garage! Avant les visites libres, faites le tour des pièces avec votre courtier pour vous assurer qu’aucun objet important n’a été oublié. Ensuite, une petite inspection des lieux après l’évènement vous indiquera que chaque chose est à sa place.

Photo Pixabay

Vos visiteurs

En rendant votre propriété accessible, les allées et venues peuvent être nombreuses. Votre courtier devrait en principe demander à chaque visiteur de s’identifier et il ne devrait pas laisser une personne seule dans une pièce. Il peut demander à quelqu’un non accompagné s’il est représenté par un courtier, puisque la présence de ce dernier est recommandée. Le client, qui a signé un contrat de courtage achat, a l’obligation de le dire lorsqu’il traite avec un courtier. De plus, c’est l’acheteur qui décide avec quel courtier il désire faire affaire. Il n’est donc pas lié au vôtre simplement parce qu’il a visité votre propriété.

Pour mieux vous guider!

Afin de mieux outiller les vendeurs et les acheteurs qui sont appuyés par un courtier immobilier, L’Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) vient de mettre en ligne deux nouveaux Guides. On y retrouve, par exemple, des informations sur les formulaires que les courtiers utilisent ou encore des renseignements sur les mécanismes de protection prévus par la Loi sur le courtage immobilier. Vous avez en main tout ce qu’il faut pour réussir vos visites libres!

Pour le Guide du vendeur, cliquez ici.

Pour le Guide de l’acheteur, cliquez ici.

Source: Benjamin Gagnon, conseiller aux communications au sein de l’Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)