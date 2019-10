41e Gala de l’ADISQ: le rap québécois consacré

Le rap québécois a enfin la reconnaissance qu’il a longtemps désirée à l’ADISQ. Dix-sept ans après le coup d’éclat du collectif 83, Loud est devenu le premier rappeur de l’histoire à remporter le prestigieux Félix d’interprète masculin de l’année, dimanche soir, lors du 41e Gala de l’ADISQ.

C’est la consécration pour l’artiste de 31 ans, qui couronne une autre année remplie de succès au cours de laquelle il a donné deux concerts au Centre Bell.

« En principe, c’est un prix individuel, mais je tiens à le partager avec mes fidèles collaborateurs », a déclaré Loud, qui a été rejoint sur la scène par Ajust et Ruffsound.

Le rap québécois n’a jamais obtenu autant de visibilité lors du party annuel de la musique d’ici. Qui ont été les premiers à chanter ? Cinq rappeurs : Loud, Sarahmée, Souldia, FouKi et Koriass. Remis en ondes pour la troisième année de suite, le Félix de l’album hip-hop de l’année a été décerné à Alaclair Ensemble.

Tout un contraste avec le gala 2002, lorsqu’un groupe de rappeurs de Lévis s’était frayé un chemin jusqu’à la scène pour dénoncer l’absence du hip-hop au gala.

Lapointe s’emporte

Dimanche, c’est Pierre Lapointe qui a dénoncé. Dans une envolée enflammée qui rappelait celle de Luc Plamondon en 1983, il a imploré les gouvernements à taxer les géants du web. « Il en va de notre survie », a-t-il pesté.

« Exigeons de nos gouvernements que la chanson et ses artisans soient enfin soutenus décemment », a renchéri Richard Séguin.

À l’animation, Louis-José Houde a été à la hauteur du standard qu’il a lui-même établi depuis quatorze ans. Dès le départ, il est revenu sur les controverses du gala 2018 causées par Mario Pelchat et Hubert Lenoir.

« Je ne peux pas croire que je commence le show en demandant de ne pas se rentrer le Félix quelque part », a lancé, en référence au Félix dans la gorge de Lenoir, l’humoriste qui a aussi souligné la mort de Musique Plus et ri de ce que FouKi exige dans sa loge avant chaque concert.

Et de trois pour Stréliski

Les autres grandes gagnantes de la soirée ont été Coeur de pirate, sacrée interprète féminine de l’année et récipiendaire du Félix de l’album pop, et Alexandra Stréliski. En plus d’être nommée à juste titre révélation de la dernière année, la pianiste, qui a fait tout un tabac avec son album INSCAPE, a réalisé un exploit en devant la première artiste instrumentale à remporter le convoité Félix de l’auteure ou compositrice de l’année.

« Je suis partie de loin pour me rendre là, d’une période très sombre. Je veux dire aux gens qui vivent des périodes difficiles que le brouillard peut se dissiper, de ne pas hésiter à demander de l’aide et garder espoir parce qu’on peut avoir de belles surprises », a dit celle qui termine sa semaine de l’ADISQ avec trois Félix.

Autres premières : les premiers Félix en carrière pour Roxane Bruneau, chanson de l’année avec Des p’tits bouts de toi, et Bleu Jeans Bleu. Sensation du moment grâce à sa chanson Coton ouaté, le quatuor a été désigné groupe de l’année.

Moins chanceux, Les Louanges a mordu trois fois la poussière après avoir remporté trois Félix au Premier Gala, mercredi dernier.

Comme prévu, Éric Lapointe brillait par son absence, quelques jours après avoir été accusé dans une affaire de violence conjugale.

GALAS ADISQ 2019

ALBUM DE L'ANNÉE - ADULTE CONTEMPORAIN

C'EST LA FIN DU MONDE À TOUS LES JOURS (LOU-ADRIANE CASSIDY)

ET VOILÀ (ROBERT CHARLEBOIS)

À JAMAIS (GINETTE RENO)

L'ORIGINE DE MES ESPÈCES (MICHEL RIVARD)

PETITE PLAGE (INGRID ST-PIERRE)

ALBUM DE L'ANNÉE - FOLK

DISPARITION (GUILLAUME BEAUREGARD)

HÉLAS VEGAS (DAVID MARIN)

DANS LE NOIR (SAFIA NOLIN)

APRÈS (FRED PELLERIN)

RETOUR À WALDEN, RICHARD SÉGUIN SUR LES PAS DE THOREAU (RICHARD SÉGUIN)

ALBUM DE L'ANNÉE - POP

PERFECTO (BLEU JEANS BLEU)

EN CAS DE TEMPÊTE, CE JARDIN SERA FERMÉ. (COEUR DE PIRATE)

PAPILLON (LARA FABIAN)

ELLE ET MOI (MARIE-MAI)

PETITES MAINS PRÉCIEUSES (ARIANE MOFFATT)

ALBUM DE L'ANNÉE - RAP

LE SENS DES PAROLES (ALACLAIR ENSEMBLE)

ZAYZAY (FOUKI)

LA NUIT DES LONGS COUTEAUX (KORIASS)

TOUT ÇA POUR ÇA (LOUD)

SURVIVANT (SOULDIA)

ARTISTE AUTOCHTONE DE L'ANNÉE

ELISAPIE

MATEN

MATIU

SHAUIT

FLORENT VOLLANT

AUTEUR OU COMPOSITEUR / AUTEURE OU COMPOSITRICE DE L'ANNÉE

KORIASS

SALOMÉ LECLERC

LES LOUANGES

ARIANE MOFFATT

ALEXANDRA STRÉLISKI

CHANSON DE L'ANNÉE

LÉO GAGNÉ (2FRÈRES)

TU TROUVERAS LA PAIX (ARTISTES VARIÉES)

DES P'TITS BOUTS DE TOI (ROXANNE BRUNEAU)

FOUS N'IMPORTE OÙ (FEAT. CRI) (CHARLOTTE CARDIN & CRI)

DANS LA NUIT (FEAT. LOUD) (COEUR DE PIRATE)

TOUT LE MONDE (CORNEILLE)

GROUPE OU DUO DE L'ANNÉE

2FRÈRES

ALACLAIR ENSEMBLE

BLEU JEANS BLEU

LES COWBOYS FRINGANTS

LES TROIS ACCORDS

INTERPRÈTE FÉMININE DE L'ANNÉE

COEUR DE PIRATE

LARA FABIAN

MARIE-MAI

ARIANE MOFFATT

GINETTE RENO

INTERPRÈTE MASCULIN DE L'ANNÉE

MARC DUPRÉ

ÉRIC LAPOINTE

HUBERT LENOIR

LOUD

FRED PELLERIN

RÉVÉLATION DE L'ANNÉE

LOU-ADRIANE CASSIDY

JÉRÔME 50

LES LOUANGES

SARAHMÉE

ALEXANDRA STRÉLISKI

SPECTACLE DE L’ANNÉE - AUTEUR-COMPOSITEUR-INTERPRÈTE

NOS IDÉAUX (DUMAS)

RESTER FORTS (MARC DUPRÉ)

DARLÈNE (HUBERT LENOIR)

UNE ANNÉE RECORD (LOUD)

L'ORIGINE DE MES ESPÈCES (MICHEL RIVARD)

Le gala en 6 citations

« J’ai invité un de mes amis qui est coroner. Si jamais je fais une crise cardiaque, il peut constater le décès ! Je suis très émue en ce moment. Je suis comme une p’tite fille ! »

-Ginette Reno

« Vous pouvez arrêter le compteur parce que je n’ai pas fini ! »

-Michel Rivard

« Il est 8 h 04 et Mario Pelchat est déjà en tabarnak. »

-Louis-José Houde

« Merci à L’ADSIQ de nous avoir fais cette place. Soyez sans crainte, on va la prendre. On n’est pas ici juste parce qu’on est autochtones. On est ici parce qu’on est bons. »

-Florent Vollant

« Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la douceur »

-Alexandra Stréliski

« Pour 1 million d’écoutes de ma chanson Je déteste ma vie sur Spotify, j’ai touché 500 $. »

-Pierre Lapointe