Les bâtons des Astros ont résonné

WASHINGTON | Face à une verte recrue au monticule ayant quatre manches dans le bras en carrière en séries éliminatoires, les Nationals ne pouvaient se permettre d’échapper le quatrième match de la Série mondiale. Surtout devant leurs partisans. Ils ont lamentablement échoué la mission.

Les Nats n’ont jamais profité de l’occasion devant des Astros plutôt démunis, qui avaient confié la balle au Mexicain de 24 ans Jose Urquidy. À son premier départ en séries dans les majeures, le droitier a pris des airs de Justin Verlander et Zack Greinke dans leurs bonnes performances.

En cinq manches de travail, celui qui est devenu le troisième lanceur mexicain de l’histoire à amorcer un match de séries a menotté les frappeurs adverses en allouant deux petits coups sûrs sans concéder de but sur balles. Au passage, il en a retiré quatre au bâton.

«J’ai défendu ma décision d’utiliser Jose. Je suis content de ma stratégie. Il a été incroyable. Il était calme et il a utilisé de gros lancers. Il a contrôlé le match et ses émotions, a salué le gérant AJ Hinch. Et la relève a ensuite fait le travail.