C’est arrivé la semaine du 27 octobre

Alors que la Bourse de New York s’effondre, la Bourse de Montréal connaît, elle aussi, une journée difficile. Les produits canadiens qui souffrent le plus lors de cette journée sont le blé et le papier journal. Ils comptent parmi les titres les plus échangés, perdant parfois jusqu’à 40 points. En effet, le Canada fournit 40 % des réserves mondiales de blé et 65 % du papier journal. Les effets de la crise se font ressentir rapidement dans presque tous les secteurs de l’économie. Ceux qui avaient acheté des parts « sur marge », soit à crédit, sont ruinés du jour au lendemain.