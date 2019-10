Des pilotes auraient caché une caméra dans les toilettes d’un avion

Une agente de bord du transporteur aérien Southwest Airlines clame dans une poursuite civile que deux pilotes avec lesquels elle a travaillé visionnaient, grâce à une caméra cachée, ce qui se passait en direct dans les toilettes de leur avion.

L'incident présumé s'est produit le 27 février 2017, alors que l’agente de bord Renee Steinaker travaillait sur le vol 1088 reliant Pittsburgh à Phoenix, peut-on lire dans la plainte qu’elle a déposée contre la compagnie aérienne et les pilotes.

Comme le raconte CNN, deux heures et demie après le début du vol, le capitaine Terry Graham a demandé à Renee Steinaker de se rendre au poste de pilotage afin qu’il puisse aller aux toilettes.

Après que l’agente de bord se soit présentée dans le cockpit, et que le capitaine soit parti aux toilettes, la dame a remarqué qu’un iPad semblait diffuser en direct la vidéo du pilote dans les toilettes, indique la poursuite.

Renee Steinaker a questionné le copilote, Ryan Russell, en lui demandant si le iPad diffusait de la vidéo en direct depuis les toilettes.

Il a répondu par l’affirmative en expliquant que la caméra faisait partie d'une «nouvelle mesure de sécurité et de sécurité très secrète qui avait été installée dans les toilettes de tous les appareils 737-800 de la compagnie Southwest.

Il a également demandé à l’agente de bord de ne pas en parler à personne.

Les pilotes et la compagnie se défendent

L’agente de bord et son mari poursuivent aujourd’hui la compagnie aérienne et les pilotes pour atteinte à la vie privée, causant une détresse émotionnelle, un harcèlement sexuel et des représailles. Ils réclament au moins 50 000 dollars américains de dommages et intérêts.

Dans leur réponse écrite à la plainte déposée contre eux, le pilote et copilote ont admis que l'iPad se trouvait dans le cockpit. Ils nient toutefois les autres allégations ou affirment ne pas avoir les connaissances suffisantes pour répondre aux allégations.

La compagnie Southwest a également répondu que les pilotes n’avaient pas «délibérément envahi la vie privée de la demanderesse Renee Steinaker sur le vol 1088 de Southwest Airlines en installant, visionnant, regardant, enregistrant et/ou jouant des enregistrements de la plaignante alors qu'elle utilisait les toilettes».

Toutefois, un porte-parole de Southwest Airlines a précisé à CNN samedi que la compagnie ne plaçait pas de caméras dans les toilettes de ses avions.

«La sécurité de nos employés et clients est la priorité absolue de Southwest. En tant que tel, Southwest ne place pas de caméras dans les toilettes de ses avions», a déclaré le porte-parole.