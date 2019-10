Des proches endeuillés veulent parler à la ministre

« Je regardais une émission où un parent serrait son enfant dans ses bras et je me suis dit que plus jamais je ne vais connaître ça », raconte, la gorge nouée, Maryse Dionne, la mère d’Émilie Houle.

Mme Cormier a donc invité les deux femmes à assister au forum Adultes et santé mentale, qui se tiendra à Québec lundi et mardi (28 et 29 octobre), auquel assistera la ministre.