Deux médailles canadiennes aux Internationaux Patinage Canada

La deuxième journée des Internationaux Patinage Canada 2019, l’un des événements majeurs de l’ISU, a permis à plusieurs Canadiens de se démarquer, alors qu’une paire de l'unifolié a remporté les grands honneurs en danse, samedi.

Le duo formé de Piper Gilles et Paul Poirier a été couronné en après-midi grâce à leur pointage de 209,01. Ils ont été sérieusement chauffés par les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue, qui ont terminé moins de trois points derrière eux. La danse a aussi souri aux patineurs québécois Marjorie Lajoie et Zachary Lagha, qui ont conclu leur programme en sixième position.

En couple, Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro, tous deux de l’Ontario, ont quitté Kelowna avec la médaille d’argent. Le natif de Trois-Pistoles Charlie Bilodeau et sa partenaire Lubov Ilyushechkina ont quant à eux conclu leur compétition au cinquième rang. Evelyn Walsh et Trennt Michaud, l’autre duo canadien en lice, a terminé huitième.

En patinage individuel féminin, aucune Canadienne ne s’est vraiment démarquée, mais les Québécoises Alicia Pineault (Varennes) et Véronik Mallet (Sept-Îles) ont terminé respectivement 11e et 12e. L’Ontarienne Gabrielle Daleman a été la meilleure représentante du Canada avec une 10e position.