Il faut que ça cesse!

La pire insulte qu’on peut larguer au visage d’une femme, peinte en rouge dans la vitre. Et savez-vous ce qu’elle a fait ? Elle a passé la journée à donner des entrevues pour dire : « Assez, c’est assez ! »

Sylvie Fréchette a pris la parole pour ses filles. Pour leur montrer que non, les femmes d’aujourd’hui n’ont pas à subir en silence.

Sois blonde et tais-toi, hypocrite, grosse tarte, connasse, pute @ Justin Trudeau, salope @ PKP, il n’y a plus aucune limite au fiel largué aux femmes en politique (et ailleurs d’ailleurs).