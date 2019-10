[PHOTOS] Journée rêvée pour des enfants sous les tropiques du Bora Parc

Les sourires des enfants handicapés étaient contagieux au Bora Parc où des centaines de familles ont profité d’un moment de répit bien mérité, dimanche.

Pas moins de 1500 enfants, dont plus de la moitié vivent avec un handicap, et leur famille étaient conviés au parc aquatique intérieur du Village Vacances Valcartier pour la troisième édition de la «fête tropicale» de la Fondation Maurice Tanguay.

Photo DIDIER DEBUSSCHERE

«Ça fait du bien, ça détend. Ça permet de profiter d’une journée en famille et de décrocher», souligne Suzie Thiboutot, dont la fille de 10 ans, Rose-Marie, connaît d’importantes difficultés d’apprentissage.

Récompense

Pour la petite, qui adore la baignade, c’était en quelque sorte une récompense pour tous les efforts déployés pour surmonter ses difficultés, et une belle occasion de s’amuser avec ses frères et ses parents.

«C’est une sortie familiale que l’on ne peut pas se payer en temps normal», fait remarquer la maman de cinq enfants.

Il semble que, sous une chaleur polynésienne, il est plus facile d’oublier les tracas du quotidien. Le Fondation l’a bien compris et entend perpétuer cette nouvelle tradition annuelle, qui a succédé au «Noël des enfants» en 2017, aussi longtemps que possible.

Pendant que dehors, il faisait à peine 6°C, les nombreuses familles ne se sont pas fait prier pour jouer à l’intérieur. Entre la piscine à vagues, une quinzaine de glissades, la rivière d’aventure, les jeux d’arcade et l’animation des mascottes, clowns et sculpteurs de ballons, personne ne s’est ennuyé.

Trois générations

«C’est notre plus bel événement de l’année», estime Charles Tanguay, qui prend tranquillement la relève de son père Jacques Tanguay au sein de l’organisme, fondé par son grand-père Maurice Tanguay. D’ailleurs, les trois hommes se sont fait un point d’honneur d’aller à la rencontre des familles.

«C’est quelque chose qui me tient à coeur. Mon grand-père est encore là et j’ai la chance de profiter de ses conseils. Les valeurs familiales se sont vraiment transmises. C’est quelque chose que je vais poursuivre dans les prochaines années, c’est assuré», promet le vice-président, ventes et finances chez Ameublements Tanguay.

La Fondation Maurice Tanguay se targue d’avoir remis plus de 45 millions de dollars dans la communauté, auprès des familles d’enfants handicapés et d’organismes, depuis sa création il y a 28 ans.