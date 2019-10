La mission de Charles Leblanc

Charles Leblanc vivra une expérience intéressante pour sa carrière alors qu’il participera au tournoi Premier 12 avec l’équipe canadienne de baseball. Le Québécois tentera de faire d’une pierre deux coups durant cet événement de deux semaines.

En compagnie des Québécois Jonathan Malo et Philippe Aumont, le joueur d’avant-champ tentera d’aider le Canada à obtenir sa qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo. Seulement deux des 12 pays participants obtiendront leur laissez-passer olympique au terme de ce tournoi.

Cependant, ce ne sera pas de la tarte pour la troupe dirigée par Ernie Whitt, qui est classée 10e au monde. Elle affrontera l’Australie (7e), Cuba (5e) et la Corée (3e) au tour préliminaire qui débute le 6 novembre à Séoul, en Corée du Sud. Photo Chantal Poirier

« J’ai tellement hâte de porter les couleurs du Canada », mentionne Charles Leblanc lors d’une généreuse entrevue avec le Journal de Montréal. « Ce sera la première fois que je jouerai en Asie, un endroit où je ne suis jamais allé.

Je vais être dépaysé au début avec la culture et la langue. Par contre, je commence à être habitué. »

Leblanc n’est pas un inconnu pour les dirigeants de Baseball Canada. Il a fait partie de l’équipe junior en 2014 et en 2015. À Séoul, il souhaite laisser une belle carte de visite.

« Je me vois dans le groupe de joueurs qui peuvent aspirer à un poste à l’avant-champ, souligne Leblanc. Il est aussi possible que des vétérans avec plus d’expérience que moi se pointent à l’horizon à quelques semaines des JO.

Je me sens un peu stressé. C’est la première fois que je vais essayer mon nouvel élan [voir autre texte] avec un vrai lanceur devant moi. Je ne sais pas comment je vais réagir. »

Il aura certaines réponses dans les prochains jours, alors qu’il se rendra au Japon pour prendre part à des matchs préparatoires.

En attente

Leblanc est heureux de défendre les couleurs du Canada et d’avoir la chance d’évoluer sur la scène internationale. Toutefois, il n’aurait pas accepté l’invitation s’il avait pu se dénicher une place dans la Ligue d’hiver de Porto Rico, où il aurait pu jouer une cinquantaine de parties. Photo Chantal Poirier

« Le président Trump a décidé d’empêcher les Américains d’aller jouer dans le circuit du Vénézuéla, explique le Québécois. Cette ligue est tombée. Plusieurs joueurs se sont retrouvés le bec à l’eau.

C’est à ce moment que les autres ligues d’hiver se sont remplies rapidement. Les joueurs de calibre AAA et ceux avec un peu d’expérience dans les majeures ont eu la priorité. Mon nom a glissé, et je suis maintenant sur la liste d’attente. »

À 24 ans, Leblanc est concentré sur sa carrière, et c’est tout à fait normal. Son objectif est de jouer dans les majeures un jour. Et ce, même si une participation aux Jeux olympiques peut être alléchante.

Il travaille fort en gymnase afin d’arriver dans une condition optimale au prochain camp d’entraînement des Rangers du Texas.

Une fin de saison ardue

Après un excellent début de saison avec les Riders de Frisco, la filiale AA des Rangers, Leblanc a connu quelques passages à vide dans les derniers mois de sa campagne.

« Ce fut un peu difficile, précise le Lavallois. Je tentais de retrouver mon élan du début de saison. Parfois, lorsque tu essayes trop, ça ne fonctionne pas.

Lorsque j’ai vu que mon équipe n’était plus dans la course, j’ai décroché mentalement. Je me suis retrouvé dans une situation où je n’avais plus rien à perdre. Je ne pouvais plus faire basculer ma saison du bon côté. »

Leblanc a terminé la campagne avec une moyenne de ,265 avec sept circuits et 54 points produits en 479 apparitions au bâton. Des chiffres qui ne sont pas à son image.

« Lorsque tu sais que tu es meilleur que tes statistiques, ça devient plus stressant, a-t-il ajouté. J’ai acquis de la maturité. Cette saison, quelque chose a cliqué.

Je dois adopter une mentalité pour avoir confiance en mes moyens même si ça va moins bien. Je suis supérieur à ce que j’ai démontré. » Photo Chantal Poirier

À la même école que Hunter Pence Pour passer au niveau supérieur, un jeune joueur cherche toujours à peaufiner son élan au bâton. Charles Leblanc n’est pas différent des autres. L’athlète de 23 ans a pris les grands moyens après sa saison avec les Riders de Frisco. Il s’est rendu en Californie pour travailler avec un spécialiste en la matière, Doug Latta. « Doug a déjà travaillé avec des joueurs des majeures, comme Hunter Pence, Adrian Gonzalez, Justin Turner et Troy Tulowitzki, a expliqué Leblanc. Si ces joueurs ont connu du succès après leur passage avec lui, j’espère que ça va marcher pour moi aussi. » Lors du passage du Journal de Montréal au Centre de Performance Évolution Athlete, Leblanc a frappé une cinquantaine de balles en compagnie de son entraîneur Jean-Luc Blaquière. À première vue, l’élan du Lavallois est plus fluide qu’auparavant. Cependant, il faut comprendre qu’il aura besoin de plusieurs semaines d’entraînement afin que les ajustements de Latta deviennent des automatismes. Comme un boxeur avec un coup de poing qu’il veut inclure dans son arsenal. « J’ai toujours eu une bonne compréhension de mon élan et une bonne coordination au bâton, a précisé Leblanc. J’ai toujours été un frappeur de moyenne, mais là, j’essaye de devenir plus puissant. » L’an dernier, il a cogné sept circuits avec les Riders. En 2020, avec son nouvel élan, il aimerait envoyer la balle de l’autre côté de la clôture plus souvent. Blaquière : une aide précieuse Pour l’aider à appliquer les conseils de Latta à la lettre, Leblanc s’entraîne avec Blaquière, son collaborateur de longue date. « On se connaît depuis mon passage avec l’ABC. Avec lui, c’est une communication à deux sens. Lorsque je suis revenu de la Californie, je lui ai expliqué les notions que j’ai apprises avec Latta. Jean-Luc a trouvé ça un peu bizarre au départ, mais c’est le genre d’entraîneur qui est prêt à modifier ses méthodes pour t’aider. Ils ne sont pas tous comme lui. »

« J’ai eu un pincement au cœur »

Les Rangers du Texas ont procédé à un gros ménage dans leurs filiales des ligues mineures le mois dernier. Le gérant des Riders de Frisco, Joe Mikulik, est notamment passé dans le tordeur.

« Ça m’a fait un petit pincement au cœur, a indiqué Charles Leblanc au sujet de Mikulik. Il a été l’un de mes entraîneurs préférés depuis que j’évolue dans les mineures. Tu avais le goût de te défoncer pour lui.

Joe apportait toujours de la bonne énergie au parc. Tous les jours, il était le même gars. C’est quelque chose lorsqu’on sait que les saisons sont longues et qu’on n’évolue pas toujours dans des conditions faciles. » En raison de sa carrière de joueur dans les mineures, Mikulik avait la capacité de se placer dans les souliers de ses protégés.

« Il comprenait les hauts et les bas, a ajouté Leblanc. Les équipes des majeures nous voient comme un investissement. Ils veulent qu’on joue tous les jours pour qu’on se développe.

Est-ce que c’est la bonne chose si le joueur accumule les insuccès au bâton ? Mikulik savait bien lire ce type de situation et il était capable de te donner une pause pour recharger tes batteries. »

Pendant la dernière saison, le gérant a donné un repos de deux jours au Québécois pour lui permettre de prendre du recul.

« Il m’a donné une pause de deux jours. C’était la chose qu’il me fallait parce que ça allait trop vite dans ma tête. Lors de mon retour, j’ai frappé deux coups sûrs et je me suis replacé », a-t-il indiqué.

Un coup de barre

Les équipes du baseball majeur seraient sur le point d’annoncer une restructuration des ligues mineures avec l’objectif de sauver quelques millions de dollars.

« Selon ce que j’ai lu, ils envisageraient d’enlever la ligue A faible de leur structure de développement », a expliqué Leblanc, qui a évolué dans ce circuit en 2017. « Si tu enlèves ce niveau, ça veut dire qu’il y aura 30-35 joueurs par équipe qui se chercheront un endroit où jouer.