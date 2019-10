Le virage d’une école qui vise le sommet

L’arrivée d’un nouveau directeur déterminé à changer les choses a permis à une école de Lanaudière minée par des problèmes de violence et de consommation de se remettre sur les rails, ce qui la place cette année parmi les écoles les plus améliorées au Québec.

« J’ai pris le Palmarès des écoles, où on était complètement en bas. J’ai retourné la feuille de bord et j’ai dit : “c’est là qu’il faut qu’on s’en aille” », se remémore-t-il, pointant tout en haut.

« Quand je suis arrivé, les profs me disaient qu’ils avaient peur de se promener dans les corridors parce que ça brassait trop », raconte le directeur. « On a donc commencé par sécuriser notre personnel, et quatre ans plus tard, on a enfin l’air d’une école normale. »