Les 6 plus beaux parcs pour faire un pique-nique en gang cet été

Un peu de crème solaire, un sac de chips, des salades, un barbecue, une belle nappe et de la limonade... Il existe de nombreux parcs à Montréal où organiser des pique-niques parfaits.

Selon un sondage national, plus de 50 % des Québécois mangent seuls plus de deux fois chaque jour. Pourtant, le nouveau Guide alimentaire canadien recommande de passer plus de temps à cuisiner et à partager des repas en groupe.

C’est dans cette optique que le Choix du Président a fondé la journée Manger ensemble, qui aura lieu le 14 juin prochain. Le mouvement s’étend à l’année longue sous le hashtag #MangerEnsemble, mais la journée est l’occasion de célébrer le pouvoir social de la nourriture pour rassembler les gens.

C'est certain que manger accompagné, c'est important. Et quand on le fait dans des endroits bucoliques tout en profitant du soleil, il n'y a rien de mieux!

Voici 6 parcs montréalais sont certainement les plus agréables où s'installer pour une journée de bouffe et de plaisir en gang –et ce, tout l’été!

1. Parc Lafontaine

Pas de doute, le parc Lafontaine est certainement l’ultime endroit où faire un pique-nique quand il fait beau. Vous pouvez y jouer à la pétanque, au soccer, au baseball, au volleyball et même faire une petite balade à vélo à travers ses pistes cyclables. Le meilleur spot pour faire un pique-nique est certainement près de l’étang, où la vue est magnifique.

1619 Sherbrooke Est

2. Parc du Mont-Royal

Le parc du Mont-Royal offre plus de 200 hectares de «wow» à ses visiteurs. On y retrouve des sentiers de randonnée et une vue sur la ville à couper le souffle. C’est un endroit extraordinaire où organiser un pique-nique en groupe et manger ensemble.

1260 Remembrance Road

3. Parc Jean-Drapeau

Le parc Jean-Drapeau a subi de nombreuses rénovations durant les dernières années et il est grand temps d’y retourner pour découvrir son nouveau look. Vous aurez accès à un espace vert magnifique et à des installations sportives si jamais vous avez envie de vous dégourdir un peu après le barbecue.

1 Circuit Gilles Villeneuve



4. Parc Maisonneuve

Pour ceux qui auraient envie d’une petite escapade en nature, le parc Maisonneuve est un bon point de départ. L’été, des séances de yoga avec des moutons y sont organisées. C’est aussi un bel espace où s’installer pour pique-niquer.

4601 rue Sherbrooke Est

5. Parc Jarry

Avec sa piscine publique, ses terrains de balle molle, de soccer et de cricket, le parc Jarry est la destination parfaite pour ceux qui veulent bouger un peu avant ou après avoir englouti quelques burgers sur le grill. C’est un parc très prisé l’été quand vient le temps de se réunir en groupe pour un pique-nique.

285 rue Gary-Carter

6. Parc Sir-Wilfrid-Laurier

Le parc Sir-Wilfrid-Laurier vous donne accès à une piscine publique, des tables de ping-pong, un terrain de baseball et plus encore. C’est aussi un point de rassemblement pour de nombreux Montréalais puisqu’il s’agit d’un des plus beaux parcs du Plateau Mont-Royal. La crèmerie Bo-Bec se trouve à quelques pas, si jamais vous avez envie d’une douceur glacée pour vous rafraîchir!

Coin de Mentana et Laurier Est

Peu importe où vous vous installez cet été, prenez le temps de partager un repas avec un membre de votre famille, votre chum/blonde ou vos amis. Rejoignez le mouvement et participez à la journée Manger ensemble du Choix du Président, qui aura lieu le 14 juin prochain partout au Québec et dans certains magasins Provigo de la province!