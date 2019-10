Les Chiefs perdent Laurent Duvernay-Tardif en raison d'une blessure

En plus de perdre leur duel contre les Packers de Green Bay au compte de 31 à 24, dimanche soir à Kansas City, les Chiefs ont perdu les services du joueur de ligne offensive québécois Laurent Duvernay-Tardif.

Le produit de l’Université McGill s’est blessé à une cheville au quatrième quart et n’est pas revenu dans la partie par la suite. Les Chiefs (5-3) n’ont pas donné de détail sur la gravité de la blessure de son numéro 76.

Duvernay-Tardif avait subi une fracture du péroné de la jambe gauche lors du cinquième match de la saison 2018 et avait raté le reste de la campagne.

En ce qui concerne l’affrontement contre les Packers (7-1), les Chiefs ont vu le porteur de ballon Aaron Jones mène l’équipe de Green Bay à la victoire. Celui-ci a inscrit deux touchés sur des passes d’Aaron Rodgers, dont un de 67 verges au dernier quart qui a fait la différence au pointage.

Jones a conclu sa soirée de boulot avec 159 verges de gains via les airs et 67 verges via des jeux au sol.

Rodgers n’a pas été en reste, lui qui a complété un peu plus de 69% de ses passes pour 305 verges et trois touchés.

De leur côté, les Chiefs devaient se débrouiller sans leur quart-arrière vedette Patrick Mahomes, blessé à un genou. Son remplaçant, Matt Moore, a réussi 24 de ses 36 passes pour 267 verges et deux majeurs.