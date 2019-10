Les Patriots et les 49ers sont toujours parfaits

En vertu de leur gain respectif, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les 49ers de San Francisco ont maintenu leur dossier parfait en 2019, samedi.

Ils sont les deux seules formations de la NFL à n’avoir pas connu la défaite après huit semaines d’activités.

Les Patriots (8-0) n’ont jamais vraiment été inquiétés et ont vaincu les Browns de Cleveland au compte de 27 à 13 au Gillette Stadium.

Le quart-arrière Tom Brady a repéré son receveur de passes Julian Edelman à deux reprises pour des touchés et le botteur Mike Nugent a réussi deux de ses quatre tentatives de placement.

La défensive a également marqué un majeur quand Dont’a Hightower a récupéré un ballon échappé et l’a ramené sur 21 verges pour un touché. Il s’agissait du sixième majeur de l’unité défensive des «Pats» cette saison, un sommet dans la NFL.

Chez les Browns (2-5), Baker Mayfield a lancé une passe de touché et une interception, tandis que le porteur de ballon Nick Chubb a amassé 131 verges de gains en 20 courses.

Tevin Coleman magistrale

Du côté des 49ers (7-0), le porteur de ballon Tevin Coleman a réussi une incroyable performance de quatre touchés dans un massacre de 51 à 13 face aux Panthers de la Caroline.

Il a franchi la ligne des buts à trois reprises sur des courses et a attrapé un relais du quart-arrière Jimmy Garoppolo dans la zone payante. L’homme de 26 ans est ainsi devenu le deuxième joueur de l’histoire des «Niners» à amasser quatre majeurs dans un même match. Jerry Rice est l’autre athlète à avoir réussi l’exploit, et ce, à deux reprises. Coleman a complété sa journée de boulot avec une récolte de 105 verges de gains en 11 courses, en plus d’ajouter 13 verges en deux attrapés.

La défensive des 49ers a aussi eu son mot à dire, avec notamment trois interceptions et sept sacs du quart.

Le porteur de ballon des Panthers (4-3) Christian McCaffrey a été le seul membre de sa formation à représenter une certaine menace. Il a amassé 117 verges de gains et un touché en 14 portées de ballon.

Les 49ers et les Patriots tenteront de poursuivre leur saison parfaite, alors que les premiers visiteront les Cardinals en Arizona jeudi, tandis que les seconds se frotteront aux Ravens à Baltimore dimanche.