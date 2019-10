Surnommée « gourou de la manifestation » par le magazine américain Cosmopolitan, Sarah Prout incite des milliers de gens à mettre un peu de magie dans leur vie et à méditer pour surmonter leurs émotions négatives et trouver le bonheur. Dans son livre récemment traduit en français, Je m’adresse à l’univers, elle propose 200 mini-méditations pour y arriver.

Même si elle mène aujourd’hui une vie de rêve à Las Vegas, Sarah Prout explique que son chemin de vie n’a pas été facile. Il y a dix ans à peine, elle était malheureuse, sans le sou, et prisonnière d’une relation amoureuse marquée par les abus.

Un jour, elle a décidé de s’adresser directement à l’Univers pour changer de vie. Et sa requête a porté fruit. Elle a fait deux valises et quitté son mari, sans savoir comment elle allait pouvoir nourrir ses enfants. Mais pour la première fois, elle s’est sentie en paix, en dépit de toutes les difficultés qui se présentaient.

Dans Je m’adresse à l’Univers, Sarah Prout explique comment reconnaître 100 émotions négatives liées à la peur et comment les surmonter. Selon l’émotion du moment (peur, colère, confusion, inquiétude, etc.), les lecteurs sont invités à lire une petite anecdote et ensuite faire une mini-méditation appropriée à la situation. Dans la seconde partie du livre, les mini-méditations renforcent les émotions positives liées à l’amour : apaisement, bonheur, énergie, satisfaction, sécurité.

Surmonter les peurs

En entrevue, Sarah Prout explique qu’elle a conçu son livre de manière à ce que le lecteur ait l’impression d’avoir un ami à qui parler, peu importe l’émotion ressentie.

Elle rappelle qu’il est très important de surmonter les peurs et les émotions négatives. « Je crois que la chose la plus importante à faire est de les regarder avec curiosité, de manière à voir quel enseignement on peut en tirer. »

Il faut faire confiance au processus... mais que peut-on faire lorsqu’on a l’impression que les choses stagnent au lieu d’avancer ? « On m’en parle souvent. Il faut réaliser que la vie a ses saisons. Parfois, il y a des périodes dans la vie où les choses ne se passent pas comme on le souhaite. Et puis il y a des périodes où tout va vite et où on n’a pas beaucoup de temps pour ralentir et réfléchir à quoi que ce soit. Mais la joie et la curiosité qu’on accumule chaque jour nous aideront à faire face aux moments plus difficiles, lorsqu’on n’est pas certain de l’issue des situations. »

Gros changement

Sarah Prout a expérimenté ces méditations. Et ça marche ? « Ça marche pour les personnes qui veulent faire le travail. Ceux qui ont le courage de se poser des questions, qui assument qu’il faut guider nos émotions et notre énergie, tout au long de notre vie. C’est un gros changement pour beaucoup de gens, parce que plusieurs personnes font porter le blâme sur les autres concernant leur bonheur. On voit beaucoup de blâmes, beaucoup de transfert de responsabilité. Les méditations sont efficaces lorsqu’on se tourne vers soi. C’est à nous de prendre nos responsabilités pour réaliser nos expériences de vie. »

Plusieurs lecteurs, ajoute-t-elle, gardent une copie du livre avec eux en tout temps, « au cas où », que ce soit en version papier, en version numérique ou en version audio. « C’est une bonne ressource pour se remonter le moral lorsqu’ils ne peuvent pas téléphoner à un ami. »

Extrait

Photo courtoisie, Les Éditions de l'Homme « Cher Univers, Je suis un canal par lequel circule l’énergie infinie. J’ai des réserves infinies d’énergie dans lesquelles puiser afin de créer de la magie dans tous les aspects de mon existence. Puissé-je honorer mon corps et nourrir mon être afin d’être au service de ma passion et de mon but dans le monde. Qu’il en soit ainsi, et il en est ainsi. »