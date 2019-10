Mode de stars: les couleurs d’automne

Il y a quelque chose de réconfortant à l’automne. Est-ce le retour de la routine ? L’abondance des récoltes ? Le plaisir renouvelé de se lover dans de gros pulls en laine et de s’adonner aux superpositions ? Cette saison, les créateurs célèbrent une palette de couleurs qui rappelle celle des feuilles qui tombent et jonchent le sol, les multiples orangés des courges, en passant par les différentes teintes d’épices et les nuances de beige des moissons.