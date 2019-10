Photos souvenirs: Andrée Lachapelle

Il y a plus de 30 ans, en 1977, à l’âge de 45 ans. La comédienne, qui avait fait ses débuts à l’âge de 18 ans, avait déjà joué dans une vingtaine de productions, surtout à la télé et au théâtre. À cause de son look, on l’avait surnommée la « Catherine Deneuve du Québec », ce qui ne l’enchantait guère, elle Québécoise pure laine, née dans le quartier Mile End à Montréal.