Qui sont les militaires responsables de la mort d’al-Baghdadi ?

C’est la Delta Force, une unité des forces spéciales américaines, qui a mené l’opération afin de coincer Abou Bakr al-Baghdadi dans ses derniers retranchements, en Syrie.

Les militaires de la «Delta Force» sont triés sur le volet et font partie de l’élite militaire.

Parachutés, héliportés, déployés par sous-marin, et même à la nage : leurs missions sont chirurgicales, extrêmement précises, explique en entrevue sur LCN le colonel à la retraite Michel Drapeau.

«Ils font des opérations dans le plus grand des secrets, en étant isolés du reste de l’armée. Ce sont des petits groupes, très entraînés, qui opèrent avec des renseignements qui ont été donnés à la toute dernière minute. Des missions souvent presque impossibles», précise le militaire d’expérience.

Les opérations de la Delta Force sont secrètes, et le resteront pour toujours. «Ces gens-là ont prêté serment de ne jamais dévoiler, même après la fin de leur service, les détails d’une opération.»

Ces commandos sont présents chez plusieurs puissances telles qu’Israël ou le Canada, qui les trouvent utiles, puisqu’on peut les déployer avant d’envoyer une division ou un grand corps d’armée.

Leur mission doit souvent être exécuté de «manière précise, dans un endroit précis, selon un horaire précis, et dans un but précis : soit de capturer quelque chose, ou détruire un bâtiment, une installation, et infliger une perte stratégique à l’ennemi», détaille le militaire d’expérience.

La mort du chef de l’État islamique a certainement permis aux Américains de montrer leur puissance militaire et d’affecter le moral des djihadistes de l’État islamique.

Triés sur le volet

N’entre pas qui veut dans la Delta Force : ce sont pour la plupart des militaires de carrière qui se portent volontaires.

«Ils devront se soumettre à un entraînement extrêmement rigoureux. Physique dans un premier temps, mental également. Ils apprendront le maniement d’armes de combat», précise le colonel Drapeau.

Être capable de faire des descentes en rappel, sauter en parachute, ou encore nager sous l’eau pendant de longues distances sont les qualités recherchées chez ces militaires d’élite, dont les opérations, lorsqu’elles réussissent, font rayonner leur dirigeant à l’international.