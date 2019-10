Quoi faire quand on a dépassé les bornes?

J’ai toujours eu de bonnes relations avec mes voisins et voisines, car je suis d’un naturel relativement conciliant. J’accepte que des enfants viennent jouer dans ma cour même si nous n’en avons pas mon mari et moi. Bref, je suis une personne affable. Sauf que l’été dernier, lors d’une fête de quartier, ma voisine immédiate s’est permis de déblatérer contre notre propriétaire qui s’adonne à être mon beau-frère. Et moi quand on touche à la famille, je suis capable de grimper dans les rideaux. Ce que j’ai d’ailleurs fait sur-le-champ, malgré l’insistance mise par mon mari à essayer de me calmer. Depuis ce temps elle ne me parle plus et ne me salue même plus quand on se croise. Je me sens tellement mal avec ça. Surtout que ce qu’elle disait sur mon beau-frère était en partie vrai selon mon mari. Comment recoller l’affaire maintenant ?