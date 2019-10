René Lévesque inaugurait le barrage LG-2

Le 27 octobre 1979, il y a 40 ans, le premier ministre du Québec René Lévesque actionnait le mécanisme de la mise en service de la plus importante centrale hydroélectrique du Québec.

L’heure « H » avait été établie à 15 h. « Par la pression du doigt sur un bouton de contrôle quelconque, M. Lévesque va concrétiser les efforts de milliers d’hommes et de femmes d’ici, ingénieurs, architectes ou ouvriers, qui se battent depuis sept ans contre les forces de la nature pour donner au Québec l’énergie nécessaire à son développement », pouvait-on lire dans les textes publiés à ce moment.

Avec tout leur cœur, plus de 1500 travailleurs de la Baie-James ont crié bravo. La télé a toutefois raté le geste historique en raison d’une panne fortuite de son et d’image.

Pour obtenir la plus vaste centrale souterraine au monde, il a fallu excaver 3,3 millions de verges cubes de granite, nécessitant 61 000 tonnes de dynamite. Le site se trouve à plus de 1300 km de Montréal.

Plus de 40 000 Québécois

Plus de 40 000 Québécois sont passés par le campement de LG-2 entre 1971 et 1979. « Voilà autant d’histoires, de chagrins, de plaisirs différents, mais pour chacun, une vie dure composée uniquement de travail, sommeil et nourriture », expliquaient les auteurs de plusieurs reportages.