S’intéresser à l’Histoire, un balado à la fois

L’histoire peut intéresser tout le monde d’une façon ou d’une autre, surtout lorsqu'on en traite dans un balado.

Pour certains, s’intéresser à l’histoire est primordial pour évoluer en tant que société et s’assurer d’apprendre de nos erreurs.

«Ceux qui ne peuvent pas se rappeler le passé sont condamnés à le répéter», écrivait le philosophe George Santayana.

Pour ceux qui n’ont que faire de cet aphorisme usé, s’intéresser à l’histoire peut simplement être une façon de se plonger dans les meilleures fables qu’ont à offrir les derniers millénaires.

Amateurs de potins et d'histoires d’amour? La relation sulfureuse entre Cléopâtre et Jules César n’a rien à envier aux ébats amoureux des influenceurs et vedettes d'aujourd'hui.

Friands de conspirations? Les derniers siècles ont eu leur lot de monarques paranoïaques, de religieux machiavéliques et de gouvernements aux pratiques secrètes.

Peu importe la catégorie dans laquelle vous vous rangez, un balado d’histoire existe pour vous.

Plan d’ensemble

Avec la panoplie de sujets qui s’offre à eux, plusieurs créateurs de balados préfèrent s’attaquer à un grand pan de l’histoire ou à une thématique plus large qui leur permettra d’explorer une tonne de sujets tout en gardant une certaine ligne directrice.

Si on se penche sur une époque spécifique, comme on le fait par exemple dans le balado québécois 104 histoires de Nouvelle-France, chaque épisode devient le court chapitre d’une longue saga, une pièce d’un casse-tête complexe.

De l’origine du conte de la Chasse-Galerie à la crise économique qui a frappé la Nouvelle-France en 1685, vous en apprendrez chaque fois un peu plus sur les origines du Québec.

Ces balados nous permettent d’avoir une vue d’ensemble de certains moments charnières de notre histoire.

En gros plan

Certains balados d’histoire parmi les plus populaires se concentrent plutôt sur une question plus pointue et l'on préfère y sauter d’une époque à une autre plutôt que de se limiter à une ère.

En prenant un individu, une date ou même un objet pour point de départ, ceux qui produisent de bons balados de ce type réussissent à nous faire voyager dans le temps pour nous transporter à un moment très précis de l’histoire.

Les plus petits détails peuvent souvent nous en dire beaucoup sur un tout.

Sans qu'il y ait nécessairement un lien entre chaque épisode, ces balados sont parfaits pour les auditeurs qui aiment sélectionner à la pièce ce qu’ils écouteront.

De quel sujet ou de quelle époque devrait-on traiter dans un balado selon vous, chers accros aux balados? Écrivez-moi à frederic.muckle@quebecormedia.com pour me faire part de vos suggestions.

Le nombre des sujets historiques dont on peut traiter est incalculable et beaucoup de balados portent sur l'histoire. Pour vous aider à faire des choix dans cette très grande sélection, voici quelques suggestions de balados pour les non-initiés et les maniaques d'histoire.

Pour les amateurs

Paroles de Pierre Huet – QUB radio

À travers les souvenirs de Pierre Huet, l’homme derrière le magazine CROC et certaines des chansons les plus connues du groupe Beau Dommage, redécouvrez des moments charnières du Québec et de notre culture. Un balado plutôt différent de la plupart de ceux qui parlent d'histoire, et très facile à écouter.

L’histoire ne s’arrête pas là – Ici Radio-Canada Première

André Martineau présente avec brio des détails inédits de certains événements ayant marqué l’histoire québécoise. Aussi divertissant qu’éducatif, ce balado démontre comment un balado peut rendre accessible un sujet qui serait normalement difficile d’approche.

Hardcore History – Dan Carlin

Hardcore History est l'un des balados les plus populaires aux États-Unis, et ce, en grande part grâce à son célèbre animateur Dan Carlin. Ce dernier explique merveilleusement bien comment se sont déroulés certains des moments les plus tragiques de notre civilisation. Malgré l’intimidante durée de certains récents épisodes, je vous suggère fortement de l’essayer. Vous ne verrez pas le temps passer.

Pour les passionnés

Revisionist History – Pushkin Industries

On reproche souvent aux historiens de rapporter surtout le point de vue des vainqueurs. Dans ce balado américain animé par Malcolm Gladwell, on cherche à corriger le tir et revisiter des instants qui méritent un deuxième coup d’œil. Un excellent balado pour ceux d'entre vous qui aiment remettre en question ce que nous tenons pour acquis.

52-62, mon enfance en Algérie – Slate.fr

Une vision intime et touchante d’un conflit qui a marqué l’histoire récente de l’Algérie et de la France, et dont les répercussions se font encore sentir. Ce balado de Slate.fr démontre comment une approche très personnelle peut nous faire comprendre un conflit plus large.

Uncivil – Gimlet Media

Récompensé en 2017 par le prestigieux prix Peabody pour son épisode intitulé «The Raid», ce balado en anglais offre une vision détaillée et distincte de la guerre civile américaine.