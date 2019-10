Un régime de terreur dans des villages de la Côte-Nord

« Puis, le 17 août 1961, les larmes aux yeux et à pas de tortue, Jean-Baptiste suivit les 64 autres Innus sur le North Pioneer, le navire qu’Alexis Joveneau avait appareillé pour déporter les Autochtones. Le jeune garçon ne pouvait s’empêcher de regarder les arbres derrière lui pour une dernière fois. Il criait et refusait d’obéir au prêtre. Les aînés, eux, se dépêchaient de ramasser de la terre. Ils ne voulaient pas partir sans en apporter un peu. »

« L’emprise que Joveneau exerçait sur sa communauté ne lui servait pas uniquement à s’enrichir, elle lui procurait également un pouvoir psychologique sur les Innus. En faisant ainsi régner la terreur tout en affichant l’image d’un homme généreux et aidant, Joveneau pouvait non seulement voler les Innus, mais aussi les contraindre au silence. »

« Habitant dans un endroit isolé, il avait accès à un grand nombre de victimes impuissantes, et il possédait sur leur vie un pouvoir économique et spirituel immense. Il pouvait ainsi assouvir à tout moment ses pulsions sexuelles sans risquer de se faire dénoncer. Il n’aurait pas pu mieux tomber. »

« À tout moment, elle devait arrêter son travail à la demande de son bourreau, qui en profitait pour la caresser et lui tripoter les seins, tel un pâtissier qui pétrit sa pâte », précise-t-elle. Sans douceur et avec un seul but en tête : assouvir son désir. Comme s’il était possédé et souffrait « de la rage du sexe ».