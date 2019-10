Une flèche au patron

Mais du pilote américain de 19 ans, ce sont ses déclarations controversées à l’issue de la course qui ont davantage retenu l’attention. Quand le drapeau à damier a été agité devant lui, Gilliland, dont le père David a lui aussi fait carrière en stock-car, a tenu à remercier les membres de l’écurie Kyle Busch Motorsports.

Cette flèche dirigée à l’endroit du patron de l’organisation fait suite à certains commentaires de Busch lui-même qui, en cours de saison, n’a pas manqué de déplorer les mauvaises prestations en piste de son poulain et celles de son coéquipier Harrison Burton.

« Si on demandait d’évaluer leurs comportements en 2019 sur une échelle de dix, je leur décernerais un... deux », a dit Busch.

« C’était une victoire émotive, a-t-il raconté. Tout le monde a entendu ce que Kyle a déclaré récemment et il avait raison. J’aurais probablement dû me retenir, mais on ne peut rien y faire maintenant. » N’empêche que Busch est venu féliciter son protégé sur la tribune d’honneur.