Une visite assez remarquée des Blues à Boston

Les joueurs des deux équipes ont beau avoir mentionné qu’il s’agissait d’un match comme les autres, il reste que la visite des Blues de St. Louis au TD Garden de Boston n’est pas demeurée inaperçue, samedi.

Le duel entre les champions en titre de la coupe Stanley et les Bruins était le premier depuis la conquête du célèbre trophée par l’équipe du Missouri sur la glace de ses rivaux, le 12 juin dernier. Aussi, tout cela est chosé du passé et les deux formations regardent vers l’avant en cette saison 2019-2020. N’empêche que plusieurs médias, dont le quotidien «Boston Globe», ont rappelé avant la rencontre du week-end que les joueurs de St. Louis avaient ressenti de belles sensations en décrochant le championnat.

«La première levée, vous ne pouvez pas y croire, a mentionné le vétéran Ryan O’Reilly au journal. C’est comme si les souvenirs de toute votre enfance se déroulaient sous vos yeux : votre provenance, le milieu où vous avez grandi, les moments où vous souhaitiez vivre cela pendant que vous étiez dans votre cour arrière. Réussir cela pour de vrai est incroyable.»

«Nous savons qu’en tant qu’équipe, nous avons rendu plusieurs personnes de cette ville mécontentes, a ajouté l’attaquant Brayden Schenn. Cependant, au bout du compte, ce marché ne manque pas de championnats et nous sommes heureux de lui en avoir soutiré un des mains.»

Parmi ceux ayant savouré le triomphe des Blues, il y a certes le défenseur Jay Bouwmeester, qui avait attendu 1259 matchs (séries éliminatoires comprises) avant d’avoir droit au sacre ultime.

«C’était surréaliste et ce l’est toujours. C’était un rêve qui est devenu réalité. Dans mon cas, ce fut l’histoire d’un long parcours, le récit des événements vécus avec les coéquipiers. Vous devez gagner pour transporter tout cela avec vous. [...] Comme joueur plus âgé et hockeyeur qui terminera éventuellement sa carrière, c’est ce que j’apprécierai le plus. Quand les gars arrêtent de jouer ou s’en vont dans un autre club, vous perdez contact un peu, mais un tel accomplissement galvanise un groupe.»

Demain est un autre jour

Maintenant, les deux équipes essaient de penser à l’avenir.

«Pour être honnête, c’est comme si nous étions encore là. Mais nous avançons, on ne demeure pas dans le passé. C’est un autre match de saison régulière», a dit l’entraîneur-chef des Blues, Craig Berube.

«Comme je l’ai affirmé, à moins qu’ils amènent la coupe avec eux, il n’y a rien à venger. L’année est différente, les formations aussi. Mais vous savez qu’il s’agit de deux bonnes équipes et ce fut une belle rencontre», a ajouté le gardien Tuukka Rask, qui a d’une certaine manière pris sa revanche en blanchissant St. Louis 3 à 0.