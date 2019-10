5 adresses gourmandes de Pointe-Saint-Charles à découvrir

Pointe-Saint-Charles est un quartier méconnu des Montréalais, et plusieurs pensent qu’il n’y a pas grand-chose à faire dans ce coin de la ville. Pourtant, PSC (pour les intimes) est l’un des secteurs les plus en vogue de la métropole actuellement.

Voici cinq adresses à découvrir lors de votre prochaine visite, toutes sur la rue Centre!

1. Milky Way Cocktail Bar

Le décor de ce « bar caché » situé au-dessus de la pizzeria Fugazzi (une autre belle adresse de PSC) vous plongera au cœur des années 80 à Miami. Les amateurs de cocktails créatifs y trouveront leur compte avec la carte des alcools du bar de quartier. C’est un très bel endroit où aller prendre un verre entre amis la fin de semaine!

1886, rue Centre

2. Café Bloom

Le Café Bloom est une belle adresse où bruncher. Du vendredi au dimanche, vous pouvez commander de belles assiettes composées de produits locaux, biologiques ou provenant de fermes et élevages attentionnés. En semaine, le Café Bloom propose un menu déjeuner et diner très alléchant également. C’est possible aussi de seulement passer pour prendre un café à emporter!

1940, rue Centre

3. Le Petit Sao

Si vous aimez la bouffe vietnamienne, Le Petit Sao est le restaurant tout indiqué pour vous à Pointe-Saint-Charles. Que ce soit pour une soupe Phoở, un sandwich bánh mì, ou encore de délicieux rouleaux printaniers, vous ne serez pas déçus par cette charmante adresse.

1870, rue Centre

4. Clarke Café

Les nostalgiques de la défunte Boulangerie Clarke, qui était située dans le Mile-End, peuvent aller se régaler au Clarke Café de Pointe-Saint-Charles. Le fils des propriétaires de la célèbre boulangerie, Frank Servidio, a ouvert son propre comptoir à sandwichs en 2018 sur la rue Centre. Vous y retrouverez les saveurs qui faisaient la réputation de la boulangerie, avec une petite touche de modernité!

2483, rue Centre

5. Knox Taverne

Si vous cherchez un bar convivial où aller discuter entre amis, le Bar Knox est une excellente option. En plus de ses bons cocktails, du vin et des bières, Knox Taverne offre un menu de bouffe réconfortante pas piqué des vers. C’est vraiment un bel endroit où casser la croûte à Pointe-Saint-Charles!

1871, rue Centre