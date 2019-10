LAROSE (Houle), Gilberte



À St-Jérôme le 26 octobre 2019 est décédée à l'âge de 91 ans Mme Gilberte, épouse de feu M. Léopold Larose et mère de feu Carole.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Simone Chabot), Yves (Francine Morin), Jacques (Michèle Ouellette), Jean-Pierre (Claudine Ouellette), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ainsi que d`autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 30 octobre 2019 de 18 h à 21 h et le jeudi 31 octobre 2019 dès 9 h à laDESROSIERS ET FILS INC.10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME.Les funérailles auront lieu le jeudi 31 octobre 2019 à 11 h à l`Église Ste-Paule de la paroisse Bon Pasteur (920 rue Labelle, St-Jérôme J7Z 5M5).