À propos du respect

Je suis entièrement d’accord avec Ginette quant au manque de politesse des gens, et j’ajouterais, des gens de tous âges. Tu ouvres la porte, hé bien il y a une personne qui s ‘empresse de passer avant toi, et si tu tiens la porte pour la laisser passer, pas question qu’elle te remercie. Même chose en automobile. Dans les magasins, les commis n’ont que très rarement le sourire et ne te disent pas bonjour. Et je ne vous parle pas des caissières!

Les gens jettent leurs mégots par la fenêtre sans égard à la voiture qui suit. Pareil avec leur gobelet du Tim Horton. Les fumeurs ne respectent pas la distance souhaitée devant les immeubles, peu de gens respectent les lignes d’arrêt au coin des rues, et on te double pour ensuite se rabattre sur les sorties d’autoroutes. On vit dans une société où le savoir vivre a presque complètement disparu.

Gilles Godin

Une fois ce triste constat fait, il importe de redoubler de vigilance pour accumuler les gestes de courtoisie afin de contaminer les autres. Je reste convaincue que c’est par l’exemple et l’éducation qu’on viendra à bout des récalcitrants.