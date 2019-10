Bianca Andreescu perd contre son idole

La Canadienne Bianca Andreescu a bien failli l'emporter, mais elle s’est inclinée en trois manches de 3-6, 7-6 (6) et 6-3 face à la Roumaine Simona Halep lors de leur premier match des Finales de la WTA disputé lundi, à Shenzhen, en Chine.

La joueuse de 19 ans avait enlevé les honneurs de la première manche d’un duel qui a duré 2 h 34 min. Elle a aussi eu une chance de clore le débat avec une balle de match au set suivant, mais Halep a sauvé la mise. Andreescu n’a pas su se relever lors de la troisième manche, laissant la Roumaine la briser en milieu de manche.

AFP

La gagnante a profité de six de ses huit occasions de bris et a concédé son service sept fois. Le duel a été des plus serrés, l'Ontarienne empochant 101 points, soit deux de plus que sa rivale.

Évoluant dans le groupe Mauve, les deux joueuses finiront leur phase de groupe dans les prochains jours avec des affrontements contre Elina Svitolina et Karolina Pliskova.