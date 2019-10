SAULNIER, Pierre



À Montreal, le 24 octobre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé Monsieur Pierre Saulnier, époux de Madame Lucille Guilbeault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Louis et ses deux filles Julie et Laura, ses petits-enfants Mélyna, Simon, Jérémy, Benjamin, Kayla-May et Nathaniel, ses soeurs, ses frères, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 30 octobre 2019 de 14h à 21h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le samedi 2 novembre à 11h à l'église St-Raphaël Archange, Île-Bizard.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour leur soutien.Un don à la Fondation des maladies du coeur serait apprécié en sa mémoire.