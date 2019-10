Ces cabanes avec presque tout... même des toilettes!

On les voit souvent sur Instagram et à l’occasion dans mes chroniques. Elles font rêver, ces nouvelles cabanes de charme qui donnent le goût de nous couper du monde le temps d’une escapade.

Poêle à bois, mobilier chaleureux, réservoir d’eau, mais une toilette ? Pas toujours. Il faut alors se rendre à une toilette sèche ou à un bloc sanitaire à quelques minutes de marche, à moins d’apporter une toilette de camping.

Par contre, il y a des cabanes dotées d’une toilette sèche discrète et sans odeur, à l’intérieur. Voici trois endroits, à Eastman et aux alentours, où louer un de ces gîtes sans sortie obligatoire pour des besoins pressants.

Entre Cimes et Racines

Il y a maintenant 14 cabanes au total, Le Seigneur des bois et La Sainte Paix s’étant ajoutées l’an dernier. Les plus prisées demeurent les troglodytiques rappelant le film Le Seigneur des Anneaux.

Toilette sèche dans 10 cabanes. Douches et Internet au pavillon principal.

Côteaux Missisquoi

Un quatrième écogîte, nommé La Petite Nyctale, a été érigé. Dotées de grandes fenêtres, les cabanes donnent une vue sur la forêt.

Le domaine est traversé par les Sentiers de l’Estrie dans la vallée Missisquoi. Marche, raquette et ski nordique.

Le Vertendre

Répartis dans une réserve naturelle privée voisine du parc national du Mont-Orford, les zoobox sont en quelque sorte des cabanes 2.0. Sur un tableau lumineux par exemple, on peut lire le niveau d’énergie accumulé provenant des panneaux solaires.

De l’eau courante provient d’un puits pour la salle de bain et la cuisine. C’est donc un cran de plus que la toilette sèche, comme un chalet. Chemins et sentiers sillonnent la réserve.

En bref

► Entre Cimes et Racines: à partir de 130 $ par nuit

► Côteaux Missisquoi: à partir de 125 $ par nuit

► Zoobox: à partir de 154 $ par nuit (minimum de deux à trois nuits)

D’autres idées pour le week-end

Vélo de montagne à Saint-Donat

Des sentiers de vélo de montagne pas trop difficiles sont accessibles à partir du parc des Pionniers et près de l’église. Location à la boutique Cyclo LR Sports.

Sentiers multisports gratuits

Méconnus, les sentiers de la Tournée des cantons de Rawdon forment un réseau de plus de 40 kilomètres. Marche, vélo de montagne, raquette, ski de fond.

Découvrir les Abénakis

À Odanak, à l’est de Sorel-Tracy, le Musée des Abénakis abrite expositions actuelles et artefacts. La maquette du Fort Odanak rappelle l’alliance avec nos ancêtres.

