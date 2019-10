C’est tout petit et ça veut vivre

Comme les sourds et muets, et les membres de Québec solidaire.

Je rappelle que cette motion n’a pas été adoptée par les clients d’une garderie ou les élèves d’une école alternative en bois rond construite au sommet d’un arbre, mais par les étudiants de l’université d’Oxford, l’une des institutions d’enseignement supérieur les plus respectées au monde !

Non, mais qu’est-ce qu’il se passe avec les jeunes, bordel ? Assistons-nous à une mutation génétique ?

C’est quoi, cette génération de lavettes, de dégonflés et de froussards ?

« Maman, devine quoi ! Dans le livre, on dit qu’il y avait des hommes et des femmes, que les hommes allaient à la guerre et que les femmes les attendaient en brodant, bou hou hou ! »