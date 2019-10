Comment traverser une telle accumulation de catastrophes?

Après 30 ans de vie commune, au moment de prendre ma retraite, c’est comme si un ouragan avait traversé ma vie. Je ne me voyais pas vivre le quotidien auprès d’un homme qui me tapait sur les nerfs à force de dépendre de moi. Je me suis choisie comme on dit et j’ai demandé le divorce.

Ce ne fut pas une sinécure de lui faire comprendre que c’était bel et bien fini entre nous. Il m’a suppliée de toutes les manières pour que je revienne sur ma décision, m’a implorée de ne pas lui faire cet affront, mais je n’ai pas cédé, malgré les pressions de ma famille qui l’adore.

Ça ne me faisait pas peur de me retrouver seule avec moins de moyens vu la séparation du patrimoine. Et pire encore, faire avaler ça à la famille m’a pris tout un courage. Le conflit avec mes deux beaux-frères qui le soutenaient fut aussi une bataille serrée. Mais j’ai tenu bon.

Ce n’est qu’une fois ce passage traversé que le pire m’est tombé dessus. Mon ex-mari a fait une crise cardiaque. Et là j’ai reçu une avalanche de bêtises d’un peu tout le monde, me tenant responsable de son décès, vu le choc émotif causé par ma décision. Je n’ai jamais dit à personne à quel point la vie avec cet homme m’avait toujours pesé, de là leur surprise devant mon geste.

Moi qui m’étais si bien acclimatée à ma vie de célibataire après ma séparation, je me sens désemparée depuis ce décès subit. Je me réveille en sueurs la nuit sans parvenir à me rendormir. Et devant les accusations qui viennent de partout, je me sens coupable de ce que j’ai fait à cet homme et je pleure ensuite jusqu’au petit matin avant de parvenir à me rendormir complètement épuisée. Quand je me relève au milieu de la matinée, je me remets à pleurer et à me sentir coupable. Comment passer au travers de ça avec tous ces gens qui me font sentir coupable? J’avais l’impression d’avoir posé le bon geste en divorçant et maintenant j’en doute.

Une presque veuve

Vous n’êtes pas une presque veuve mais bien une veuve, vu le nombre d’années passées avec cet homme. Il serait important de faire une démarche en suivi de deuil pour apprivoiser ce décès ainsi que pour vous débarrasser d’une culpabilité qui ne vous revient pas. Si cette démarche est insuffisante, vu la pression exercée par votre famille, une consultation en psychologie pourrait s’avérer utile pour parfaire la démarche. Je vous le conseille fortement, ne serait-ce que pour clouer le bec à vos détracteurs.