COUILLARD, Pierre



À Matagami, le 23 octobre 2019, à l'âge de 65 ans, est décédé Monsieur Pierre Couillard, conjoint de Madame Chantal Desjardins.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Martin (Sandra), sa petite-fille Alyssia, ses soeurs Danielle (André) et Rosanne (Alain), son frère André (Céline), ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 2 novembre 2019 de 13h à 16h30, suivi des funérailles à 16h30, au complexe funéraire