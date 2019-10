Des Remparts sur la route au look transformé

Les Remparts de Québec prendront la route vers l’Abitibi, mardi matin, sans plusieurs passagers clés à bord de leur autocar.

En l’absence des blessés Andrew Coxhead (commotion), Xavier Fillion (commotion), Aleksei Sergeev (épaule) et Édouard Cournoyer (épaule) ainsi que des recrues James Malatesta et Nathan Gaucher, parties porter les couleurs du Canada au Défi mondial des moins de 17 ans, Patrick Roy dirigera une circulation bien différente que ce à quoi il est habitué derrière le banc contre les Foreurs de Val-d’Or, mercredi soir.

Les Remparts (9-6) ont rappelé les attaquants Hugo Audette (16 ans) et Daryk Plouffe-Dubé (17 ans) de leur équipe midget AAA respective et Loïc Bégin (17 ans), qui s’aligne à Saint-Gabriel-de-Brandon au niveau junior AAA. Après Val-d’Or, la formation québécoise disputera un programme double contre les Olympiques de Gatineau au vétuste Centre Robert Guertin, vendredi et samedi.

«On va partir à 20 joueurs et on va se croiser les doigts. On va les prendre un match à la fois. On va commencer par se rendre!» badinait l’entraîneur-chef et directeur général dans son bureau du Centre Vidéotron, lundi matin.

De mémoire d’homme, Roy ne se souvient pas d’avoir été privé d’autant de joueurs réguliers durant son premier séjour de huit ans de 2005 à 2013 à la barre des Remparts.

Audette, un joueur apprécié

Si Bégin a disputé les matchs du week-end dernier, Audette pointe au premier rang des pointeurs des Grenadiers de Châteauguay en vertu d’une récolte de huit buts et sept passes, pour 15 points, en 13 rencontres. Il a même été nommé capitaine de cette équipe. Roy avait d’ailleurs apprécié sa tenue au dernier camp d’entraînement.

«Je l’avais adoré au camp. À un moment donné, on a considéré le garder, mais il n’avait que 16 ans et c’est là qu’on a fait la transaction pour Fillion [avec les Saguenéens]. Filion cadrait dans ce qu’on recherchait, surtout qu’on n’avait pas beaucoup de joueurs de 17 ans. On préférait qu’il aille jouer un rôle important dans son équipe», a expliqué le Diable en chef.

Des Foreurs en feu

Victorieux à leurs cinq dernières sorties après des débuts modestes, les Foreurs (8-5-2) joueront aussi sans l’un de leurs meilleurs éléments alors que Justin Robidas, deuxième choix au total lors de la plus récente séance de sélection, a été invité au même tournoi que Malatesta et Gaucher. Ils compteront néanmoins dans leurs rangs le joueur de la semaine dans la LHJMQ, Nicolas Ouellet, auteur de sept buts et d’une passe à ses trois dernières parties.

Roy espère que ses hommes seront moins généreux avec l’adversaire dans un aspect précis.

«J’ai mis beaucoup l’accent sur nos sorties de zone et je veux qu’on continue à progresser. Je veux aussi qu’on continue à progresser en possession de rondelle en zone offensive. Je trouve qu’on redonne la rondelle un peu trop facilement à mon goût et j’aimerais ça qu’on soit plus difficile à jouer contre en zone offensive», a-t-il exposé.

Le gardien Carmine-Anthony Pagliarulo sera envoyée dans la mêlée pour les deux premiers matchs du périple tandis qu’Emerik Despatie fermera la marche.

Romain Rodzinski, de défenseur à attaquant

Rayé de l’alignement vendredi et samedi derniers, Romain Rodzinski renouera avec l’action sur la patinoire du Centre Air Creebec, mercredi soir, dans un tout nouveau rôle.

C’est que Roy emploiera le défenseur de 17 ans parmi son groupe d’attaquants, un peu comme l’ont fait les Voltigeurs avec Thomas Pelletier l’an dernier en l’utilisant à l’avant. Cette saison, Pelletier, de Québec, a retrouvé sa place à la ligne bleue et connait de bons moments jusqu’ici.

«On va le rebâtir tranquillement. Je regarde Pelletier à Drummondville l’an passé, il a joué à l’avant une bonne partie de la deuxième moitié de saison et il joue très bien [présentement]. Des fois, c’est peut-être bon pour un défenseur de voir ce qui se passe à l’avant.

«Quand tu reviens à l’arrière, tu as une meilleure compréhension du moment pour envoyer la rondelle, pis comment les joueurs se démarquent et comment ils travaillent», a plaidé le grand patron des opérations hockey dont la réflexion à ce genre de permutation a évolué au fil du temps.

Patience

Victime d’une fracture d’une vertèbre lombaire l’an passé, Rodzinski avait été limité à huit matchs de saison régulière avant de participer aux duels éliminatoires du premier tour contre Halifax.

Pour Roy, qui a discuté avec son agent de la situation, ce changement de position temporaire est loin d’être un désaveu à l’égard du patineur aux origines polonaises.

«Ce n’est pas parce qu’il n’a pas le début de saison qu’on voudrait qu’on va le pitcher par-dessus bord. Au contraire. On va lui donner les outils pour progresser. Il n’a que 17 ans [...] Quand il est arrivé, il a bien fait, alors nos attentes étaient plus élevées à cause de ça. On sait ce qu’il est capable de faire, c’est juste de le faire avec constance», a soutenu le «33».

En vitesse

Le Russe Aleksei Sergeev ne sera pas prêt à revenir au jeu avant deux semaines, selon Roy, qui ne peut toutefois avancer de dates de retour pour Coxhead et Fillion.

L’adjoint Benoit Desrosiers sera du voyage après avoir raté les matchs de la fin de semaine en raison de la grippe...