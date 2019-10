«Fini les passe-droits !» dit Rodriguez

Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a réagi à la sortie qu’a faite Pierre Lapointe au gala de l’ADISQ, dimanche. Le chanteur demandait au gouvernement de faire payer de l’impôt aux multinationales étrangères comme Spotify.

« Nos artistes et créateurs méritent d’être payés justement pour leurs œuvres et ils ont raison de se lever pour le réclamer, a déclaré le ministre par courriel. Nous sommes en 2019 et les principales lois qui régissent notre culture et nos communications datent d’avant internet. Cette situation nuit à notre économie, à nos emplois et à notre culture. [..] Tout le monde, et ça inclut les géants du web, va devoir contribuer à la création de contenu d’ici, l’offrir sur ses plateformes et le promouvoir. Fini, les passe-droits ! »