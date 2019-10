Incendie dans un bâtiment commercial à Farnham

Un bâtiment commercial a été la proie des flammes, dans la nuit de dimanche à lundi, à Farnham en Montérégie.

Selon les premières informations, l’incendie a pris naissance vers 2 h 30 dans un commerce de la rue Principale, près de la rue Meigs.

PHOTO AGENCE QMI, Pascal Girard

Les pompiers ont dû procéder à l’évacuation de deux logements qui se trouvent au-dessus du commerce. Personne n’a été blessé.

Sur place, certains éléments laissent croire qu’il pourrait s’agir d’un incendie criminel, a indiqué la Sûreté du Québec qui a pris en charge l’enquête.

PHOTO AGENCE QMI, Pascal Girard

Des techniciens en scène d’incendie se rendront sur les lieux place afin d’analyser la scène et en savoir plus sur les causes du brasier.