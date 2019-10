Je sors, je reste

Coup de cœur

Livre

Facebook, une catastrophe annoncée

Le livre de Roger McNamee, d’abord paru en anglais, est maintenant disponible dans la langue de Molière. L’investisseur américain, qui a été le conseiller de Mark Zuckerberg, décrit la transformation de Facebook dans cet essai. Il sonne l’alarme quant aux dangers que le réseau social peut maintenant engendré tels que les fake news, la collecte de données personnelles et les manipulations malveillantes. Il souligne comment les réseaux sociaux sont des menaces à la démocratie. L’auteur indique aussi quelques pistes de solutions afin de restreindre Facebook à une réglementation stricte.

Sorti le 16 octobre

Je sors

Théâtre

Autour du Lactume

L’œuvre de Réjean Ducharme sera mise en lumière sur scène grâce à cette pièce de Martin Faucher. La comédienne Markita Boies, qui a joué dans La fille de Christophe Colomb il y a 24 ans, est seule sur scène et présente des dessins de Ducharme. Ces dessins sont en fait des créations de l’auteur qu’il avait envoyé avec son manuscrit L’Avalée des avalés à la maison d’édition Gallimard. La poésie de Corneille, Rimbaud et Nelligan se mêleront à l’univers de Réjean Ducharme.

Ce soir à 19h30 au Théâtre Denise-Pelletier, 4353 rue Sainte-Catherine Est

Théâtre

Omi Mouna (ou ma rencontre fantastique avec mon arrière-grand-mère)

Seul sur scène, sans décor ni accessoire, Mohsen El Gharbi nous raconte la vie de son arrière-grand-mère Oumi Mouna. Comme un archéologue, le comédien est parti à la recherche de l’histoire de sa famille en Tunisie. Morceau par morceau, à l’aide des histoires qu’on veut bien lui raconter, il reconstituera ce récit de la résilience des femmes face à la violence.

Ce soir à 20h à la salle Pauline-Julien, 15 615 boulevard Gouin Ouest

Théâtre

Contre la suite du monde

Théâtre et arts numériques s’entremêlent dans cette œuvre de Claire Renaud et Jean-François Boisvenue. L’œuvre qui met en vedette Peter Farbridge, Philippe Racine et Ève Pressault traite de l’épuisement politique. Trois personnages qui ont lâché prise, complètement désabusés et dans le déni, se rencontrent créant un écho de leur propre vide. Le spectacle a été créé avec la participation de la chorégraphe Zab Maboungou et du philosophe Alain Deneault.

Ce soir à 20h à la Chapelle, 3700 rue Saint-Dominique

Humour

Maxim Martin

Le tout nouveau spectacle de Maxim Martin est maintenant prêt. Avec ce cinquième one-man show, intitulé Fuckoff, l’humoriste reconnu effectue un retour aux sources. Il flirtera dangereusement avec la limite des tabous et de la censure. Maxim Martin dérangera, mais en fera rire plusieurs.

Ce soir à 20h au Monument-National, 1182 boulevard Saint-Laurent

Cinéma

L’empreinte

Dans ce documentaire de Carole Poliquin et Yvan Dubuc, Roy Dupuis rencontre des anthropologues, des historiens, des professeurs et une poétesse, afin de faire la lumière sur les origines des Canadiens-français. Il abordera les relations que nos ancêtres ont eues avec les Premières Nations, car celles-ci ont eu un impact considérable sur la culture et l’histoire du Québec.

Ce soir à 19h à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord, 12 004 boulevard Rolland

Je reste

Album

Patria de Mazacote

Le groupe de musique latine Mazacote a lancé la semaine dernière son troisième album qui tombe à point avec l’automne qui s’est installé. La formation menée par le chanteur nicaraguayen David Lopez a créé un album lumineux avec des sons qui rappelle la Colombie, le Mozambique et bien sûr le pays d’origine du leader.

Sorti le 25 octobre

Livre

Leslie et Coco

Le plus récent livre de Marie Demers trace le portrait de deux jeunes femmes bien différentes. Leslie est à fond dans le sport et s’entraîne pour un triathlon. La colère et quelques troubles alimentaires se mêlent dans son quotidien. Coco, de son côté, est calme et rationnelle. Elle ne souhaite qu’une chose, la vie en région.

Sorti le 9 octobre

Bande dessinée

La fille de Vercingétorix

Les nouvelles aventures d’Astérix et Obélix sont enfin arrivées en librairie. Dans cette 38e bande dessinée des personnages de Uderzo et Goscinny, Jean-Yves Ferri et Didier Conrad ont choisi de faire découvrir au lecteur la fille de Vercingétorix, le grand chef gaulois qui a été vaincu à Alésia.

Sorti le 25 octobre