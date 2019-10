«Justice pour Jerry»: le taureau en cavale qui charme la Croatie

« Jerry » est en cavale et a conquis les cœurs en Croatie: ce taureau d’un an s’est échappé d’un abattoir vendredi et est depuis introuvable.

Les appels à épargner ce taureau brun de 650 kg se multiplient depuis que les médias croates ont raconté cette évasion d’un abattoir situé près de la ville côtière de Split.

« Justice pour Jerry », « Tiens bon Jerry! », exhortent depuis les Croates sur les réseaux sociaux. Le député Ivan Pernar lui a souhaité « le meilleur », tandis que police, vétérinaires et chasseurs sont engagés dans une traque pour le retrouver.

Son propriétaire, Ivan Bozic, a déjà fait savoir dans les médias qu’en cas de capture, il serait épargné, « puisqu’il a réussi à échapper à une mort certaine ».

Le responsable de l’abattoir situé non loin de la ville côtière de Split d’où s’est enfui le taureau, assure ne pas comprendre comment l’animal a réussi à s’échapper de l’enclos où il était. « Apparemment la force pure a eu raison de la technologie », a déclaré Petar Skejo.

Après s’être enfui dans les bois environnants, Jerry a été vu une dernière fois par des villageois au pied de la montagne Kozjak, où il a une nouvelle fois déjoué ses poursuivants.

« Nous voulions l’attraper vivant, mais lorsque nous nous sommes approchés, il a sauté avec l’habilité d’un chat sur un rocher avant de disparaître dans les bois », a déclaré Skejo à la télévision nationale (HRT).