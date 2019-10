L’ancienneté, la protection contre l’arbitraire

Dans le reportage de ma collègue Daphnée Dion-Viens, on nous apprend que le ministère de l’Éducation évoque l’idée de « revoir l’attribution des contrats par ancienneté dans le réseau scolaire afin d’éviter que les nouvelles recrues se retrouvent avec les groupes d’élèves les plus difficiles et décrochent ».

Encore une fois, nous retrouvons là une réflexion simpliste d’officiers du ministère qui font face à un réel problème d’insertion professionnelle mais qui avance une solution boiteuse sans grande possibilité d’améliorer la situation! Au contraire, ils font montre d’une ignorance crasse de la véritable nature du problème en croyant que les règles d’ancienneté sont une source de décrochement professionnel chez les jeunes enseignants.

Avant d’aller plus loin, il importe de s’expliquer quelques concepts pour mieux comprendre l’engagement, l’affectation et la répartition des fonctions chez les enseignants de commissions scolaires.

L’engagement est du ressort de la commission scolaire et est conditionnée par certaines dispositions de la Loi sur l’Instruction Publique et de l’Entente nationale avec les syndicats d’enseignants. Entre autre, le brevet ou la tolérance d’enseignement, les types de contrat, l’embauche des enseignants mis en disponibilité ailleurs et le retour de personnel cadre dans la fonction d’enseignant sont des éléments à considérer dans le processus d’embauche. Après avoir répondu à ces différentes considérations, la commission scolaire peut procéder avec ses listes de priorité d’emploi qui sont conditionnées par une entente avec le syndicat. La plupart du temps, l’embauche se fait par ordre d’ancienneté sur la liste et les mises à pied toujours par ordre inverse d’ancienneté dans l’emploi lorsqu’il y a surplus de personnel. L’ancienneté ne se substitue pas à la compétence.

L’affectation est l’assignation à une école dans un champ ou une discipline. C’est un objet de négociation locale et les règles peuvent effectivement être différentes d’une commission scolaire à l’autre avec des critères qui s’ajoutent à l’ancienneté sans cependant affecter le lien d’emploi. La tendance dans les différentes ententes est à l’effet que l’affectation se réalise par ordre d’ancienneté en tenant compte de la capacité dans le champ d’enseignement.

La répartition des fonctions réfère aux groupes d’enseignement et autres différentes attributions de la tâche de l’enseignant, comme les surveillances, la récupération ou les activités parascolaires. Aussi objet de négociation locale, les règles varient énormément et l’instance de consultation des enseignants dans l’école est généralement mise à contribution pour l’établissement des critères de distribution de la tâche. On comprend ainsi que c’est beaucoup plus au niveau de la répartition des fonctions que se jouent les enjeux sur l’insertion professionnelle quand la nouvelle recrue écope d’une tâche difficile par l’application des critères retenues. Certaines écoles ont établi des critères qui évitent les situations périlleuses alors que d’autres n’assurent aucune protection aux nouveaux arrivants.

Le débat sur l’ancienneté est un débat récurrent qui surgit presque d’une ronde de négociation à l’autre après qu’à la fin des années 80, les syndicats aient considérablement contribué à civiliser l’embauche et à éliminer le favoritisme avec l’instauration de listes de priorité d’emploi. C’est sans surprise que je vois saliver les associations de direction d’école qui voudraient revenir dans l’ancien temps où le directeur pouvait se comporter en petit dictateur qui choisissait ou éliminait les personnes selon son gré et leur donnait une tâche selon son bon vouloir. L’ancienneté est précisément le rempart qu’il fallait pour soustraire les employés de l’arbitraire de petits potentats locaux.

La préoccupation pour l’insertion professionnelle a été exprimée à maintes reprises depuis 25 ans par les syndicats d’enseignants dans des propositions d’organisation de la carrière ou dans le champ de la négociation, sans qu’ils aient eu une véritable écoute de l’employeur. On a pu observer quelques initiatives heureuses de certaines commissions scolaires qui rognaient dans certains postes de dépenses pour mettre en place une approche structurante d’insertion professionnelle. Malheureusement, plusieurs de ces initiatives n’ont pas résisté aux périodes d’austérité à répétition. Que le gouvernement se soucie d’insertion professionnelle pourra s’avérer une bonne nouvelle dans la mesure où ses réflexions l’amèneront à poser les bons diagnostics et qu’il octroiera des budgets en conséquence.

L’attraction vers la profession enseignante doit être étroitement liée aux réflexions qui se mènent sur l’insertion professionnelle. L’approche bucolique qui fait oublier de dire aux postulants dans les facultés d’éducation que l’enseignement est un travail de plus en plus complexe qui nécessite des compétences élevées, doit être proscrite. Il faut que les nouveaux étudiants sachent qu’ils auront des défis de carrière impressionnants et que le parcours ne sera pas de tout repos.

Pour les attirer dans pareille galère, il faudra toutefois les assurer d’une reconnaissance élevée en leur accordant une grande autonomie et en ne les mettant pas à la merci d’une foule d’autorités externes qui ne savent pas vraiment ce que c’est d’enseigner. Le projet de Loi 40 du ministre Roberge est d’ailleurs contreproductif à ce chapitre en voulant donner encore plus de pouvoirs aux parent sur la conduite d’une école. Un statut social relevé ne pourra qu’avoir un effet positif pour amener les meilleurs éléments vers la profession d’enseignante, comme on peut l’observer en Finlande.

Le manque de mixité dans les classes, engendrés par l’attrait pour l’école privée et les projets sélectifs dans les écoles publiques, constitue un sérieux facteur de complexification de la tâche et de découragement professionnel. La FSE-CSQ soulève pertinemment le point, il n’est malheureusement pas sûr que le ministre agira pour s’attaquer au facteur probablement le plus aggravant du décrochement des nouveaux enseignants.

Ultimement, un mécanisme pourrait être mis en place pour permettre à un jeune enseignant qui hériterait par la règle de répartition de fonction d’une tâche insoutenable, de pouvoir en appeler et de la voir alléger. J’ai en mémoire un cas dans une école secondaire où le jeune enseignant écopait d’une tâche avec deux matières dans trois degrés différents. Heureusement, l’intervention du syndicat a pu le soulager de quelques groupes.

Idéalement, lorsque les enseignants jouiront d’une reconnaissance sociale élevée avec tous les attributs d’expert qui s’y rattachent, ils feront comme on l’observe dans d’autres professions où les meilleurs prennent les cas les plus difficiles. Alors ce jour là, l’insertion professionnelle deviendra sinécure avec un taux de rétention qui avoisinera les 100%.