Le coût des stationnements d’hôpitaux revu à la baisse

Les tarifs des stationnements d’hôpitaux seront revus à la baisse et couteront entre 7 et 10 dollars par jour en plus d’une période de gratuité pour les deux premières heures.

C’est ce qu’a déclaré la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, lors d’une mêlée de presse lundi.

Photo Simon Clark

Cette nouvelle mesure devrait être comprise dans une mise à jour économique du ministre des Finances, Éric Girard, prévu le 7 novembre prochain, selon ce qu’a indiqué la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais.

Le gouvernement devrait avancer une somme de 100 à 150 millions de dollars pour compenser les fondations des hôpitaux qui encaissaient l’argent récolté grâce aux frais de stationnement.

Des mesures seront aussi incluses pour s’assurer que, dans les centres urbains, des passants ne puissent pas bénéficier de ces tarifs réduits pour réaliser des économies en utilisant les stationnements des hôpitaux. Elle n’a toutefois pas donné plus de détails supplémentaires sur cet aspect.

Alors dans l’opposition, le député caquiste François Paradis martelait qu’il fallait rendre gratuites les deux premières heures de stationnement pour les gens se rendant dans les établissements de santé et limiter ensuite le coût maximum pour une journée de 7 $ à 10 $.

Plus de détails suivront...