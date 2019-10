Les joueurs du Canadien sortent leurs plus beaux costumes pour l’Halloween

Le traditionnel «party» d’Halloween du Canadien de Montréal a permis aux joueurs du Canadien et à leurs conjointes d’utiliser toute leur créativité pour créer leurs costumes.

Plusieurs d’entre eux se sont inspirés de téléséries, dont Carey Price et Angela Price qui se sont déguisés en Gomez et Morticia Addams de la série de fiction «La Famille Addams». Quant à eux, Cale Fleury, Jesperi Kotkaniemi et Nick Suzuki ont enfilé le fameux costume rouge et le masque de Salvador Dali devenu populaire grâce à la série «La maison de papier». Plusieurs joueurs ont immortalisé leur déguisement sur les réseaux sociaux.

Après ce petit congé, le CH devra se remettre rapidement au travail, lui qui a rendez-vous avec les Coyotes de l’Arizona mercredi soir au Gila River Arena.

Le club-école fête en même temps

Le Rocket de Laval a tenu son «party» d’Halloween en même temps que celui du Canadien. Les joueurs de la formation lavalloise se sont eux aussi inspirés des personnages de films et téléséries. Ryan Poehling et Michael Pezzeta ont incarné Pedro et Napoléon du film «Napoléon Dynamite», tandis que Charles Hudon s’était déguisé lui aussi en personnage de «La maison de papier».

La troupe de Joël Bouchard sera en action mercredi, elle qui jouera deux fois en trois jours contre le Wolf Pack de Hartford, la meilleure formation de la Ligue américaine.