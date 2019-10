Nouveaux AirPods Pro avec réduction active du bruit et son immersif

Apple vient d’annoncer la sortie prochaine de ses nouveaux écouteurs sans fil AirPods qui sont désormais dotés de la technologie de réduction active du bruit et de l’audio immersive.

La nouvelle est importante, mais attendue étant donné l’avancement des mêmes technologies chez la concurrence, à savoir la réduction active du bruit et celle du son immersif.

Le design des écouteurs AirPods a légèrement changé aussi, la fameuse tige est maintenant plus courte et l’ensemble plus léger.

Résistants à la sueur et à l’eau (sports non aquatiques) avec un indice IPX4, les écouteurs blancs possèdent une autonomie de 5 heures en mode écoute, 4,5 h avec le mode réduction active du bruit et 3 h de conversation.

Bien entendu, ces durées augmentent considérablement en rechargeant les écouteurs dans leur étui, lequel peut être rechargé par un câble Lightning ou une surface de recharge compatible Qi.

Réduction active du bruit

Les AirPods originaux ont remporté un grand succès commercial sur la planète à cause de leur design et de leur qualité audio. Les nouveaux devraient faire encore mieux.

Pour le confort et la tenue dans l’oreille, Apple s’est tourné vers les bons vieux coussinets silicone livré en trois grandeurs qui s’adaptent au profil du conduit auditif.

En plus du confort, ces derniers scellent et isolent mieux les oreilles des bruits extérieurs, un élément important pour livrer un son immersif.

Petit détail non négligeable, des conduits ont été intégrés pour équilibrer les pressions internes et externes.

Pour assurer la réduction active du bruit, deux microphones sont «combinés à un logiciel avancé pour s’adapter en permanence à chaque oreille et à chaque casque.

«Le premier microphone orienté vers l’extérieur détecte les sons externes pour analyser le bruit ambiant afin de créer alors un antibruit équivalent qui annule les bruits de fond avant qu’ils n’atteignent l’oreille de l’auditeur. Un deuxième microphone orienté vers l’intérieur écoute en direction de l’oreille et l’AirPods Pro annule le bruit restant détecté par le microphone. L’annulation du bruit adapte en continu le signal sonore 200 fois par seconde.

Son immersif

«En supprimant les bruits de fond, cette technologie permet à l’utilisateur de se concentrer sur ce qu’il écoute — qu’il s’agisse d’une chanson préférée ou d’une conversation téléphonique», dit le communiqué.

Dotés d’un égaliseur adaptatif, les AirPods ajustent automatiquement les fréquences moyennes et basses de la musique au contour de l’oreille de chaque individu.

Mode audio transparent

Pour plus de sécurité, le mode transparent permet d’écouter sa musique sans perdre les bruits environnants importants, comme le trafic ou les annonces vocales dans un aéroport, tout en profitant de la réduction active du bruit.

En terminant, la commande vocale Siri utilise la puce H1 pour permettre à "Hé Siri" de jouer une chanson, d’augmenter le volume, de passer un appel ou d’obtenir des indications.

Compatibilités

Prix des AirPods Pro : 329 $CA

La compatibilité des AirPods Pro exige des appareils mobiles sous iOS 13.2, iPadOS 13.2, watchOS 6.1, tvOS 13.2 ou macOS Catalina 10.15.1 ou plus récents.

Apple annonce que ses AirPods sont disponibles sur ses boutiques en ligne et qu’ils seront en montre dans ses boutiques dès mercredi 30 octobre.

Les AirPods actuels demeurent au catalogue contre 219 $CA avec l’étui de recharge et 269 $CA avec l’étui de recharge sans fil. Ce dernier est également offert séparément pour 99 $CA.